22 вересня 21:00
Шахтар --
Динамо --
24 вересня 19:30
Колос --
Ворскла --
25 вересня 14:00
Олександрія --
Маріуполь --
25 вересня 17:00
Шахтар --
Верес --
25 вересня 19:30
Рух --
Динамо --
26 вересня 14:00
Минай --
Львів --
26 вересня 17:00
Дніпро-1 --
Зоря --
26 вересня 19:30
Десна --
Металіст 1925 --
27 вересня 19:30
Чорноморець --
Інгулець --
2 жовтня 00:00
Динамо --
Шахтар --
2 жовтня 00:00
Зоря --
Десна --
2 жовтня 00:00
Колос --
Чорноморець --
2 жовтня 00:00
Ворскла --
Інгулець --
2 жовтня 00:00
Львів --
Дніпро-1 --
2 жовтня 00:00
Верес --
Олександрія --
2 жовтня 00:00
Маріуполь --
Рух --
2 жовтня 00:00
Металіст 1925 --
Минай --
22 вересня 21:00
Шахтар --
Динамо --
28 вересня 19:45
Аякс --
Бешикташ --
28 вересня 19:45
Шахтар --
Інтер --
28 вересня 22:00
ПСЖ --
Манчестер Сіті --
28 вересня 22:00
Лейпциг --
Брюгге --
28 вересня 22:00
Порту --
Ліверпуль --
28 вересня 22:00
Мілан --
Атлетіко --
28 вересня 22:00
Боруссія Д --
Спортинг --
28 вересня 22:00
Реал --
Шериф --
29 вересня 19:45
Аталанта --
Янг Бойз --
29 вересня 19:45
Зеніт --
Мальме --
29 вересня 22:00
Баварія --
Динамо --
29 вересня 22:00
Бенфіка --
Барселона --
29 вересня 22:00
Манчестер Юнайтед --
Вільярреал --
29 вересня 22:00
Вольфсбург --
Севілья --
29 вересня 22:00
Зальцбург --
Лілль --
29 вересня 22:00
Ювентус --
Челсі --
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Роналду втер носа Мессі: оприлюднені ТОП-10 футболістів за доходами

Олег Люлька
22 вересня, 08:23
Перехід із Ювентуса до Манчестер Юнайтед дозволив Кріштіану видертися на першу сходинку найбільш високооплачуваних футболістів за версією Forbes

Кріштіану Роналду і Ліонель Мессі / Фото: AFP

У сезоні-2021/2022 Роналду має заробити 106,6 млн євро до відрхування податків, з яких 59,7 млн євро припадають на його зарплату і бонуси за повернення на "Олд Траффорд".

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Ліонель Мессі, водночас, розташовується в рейтингу відразу позаду Роналду з 93,8 млн євро, а його нові одноклубники з французького ПСЖ Неймар (€81 млн) і Кіліан Мбаппе (€36,7 млн) доповнюють ТОП-4.

Кріштіану Роналду / Фото: REUTERS

Заробітки футболістів за сезон-2021/2022

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  • Кріштіану Роналду (МЮ) €106,6 млн
  • Ліонель Мессі (ПСЖ) €93,8 млн
  • Неймар (ПСЖ) €81,0 млн
  • Кіліан Мбаппе (ПСЖ) €36,7 млн
  • Мохамед Салах (Ліверпуль) €35,0 млн
  • Роберт Левандовський (Баварія) €29,8 млн
  • Андрес Іньєста (Віссел Кобе) €29,8 млн
  • Поль Погба (МЮ) €29,0 млн
  • Гарет Бейл (Реал) €27,3 млн
  • Еден Азар (Реал) €24,7 млн

Месси не потис руку Почеттіно / Фото: Twitter

Нагадаємо, після переходу до МЮ Роналду штампує голи один за іншим. Проте Мессі вже встиг посваритися з тренером ПСЖ – своїм співвітчизником Маурісіо Почеттіно.

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