Роналду втер носа Мессі: оприлюднені ТОП-10 футболістів за доходами

Кріштіану Роналду і Ліонель Мессі / Фото: AFP

У сезоні-2021/2022 Роналду має заробити 106,6 млн євро до відрхування податків, з яких 59,7 млн євро припадають на його зарплату і бонуси за повернення на "Олд Траффорд".

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Ліонель Мессі, водночас, розташовується в рейтингу відразу позаду Роналду з 93,8 млн євро, а його нові одноклубники з французького ПСЖ Неймар (€81 млн) і Кіліан Мбаппе (€36,7 млн) доповнюють ТОП-4.

Кріштіану Роналду / Фото: REUTERS

Заробітки футболістів за сезон-2021/2022

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Кріштіану Роналду (МЮ) €106,6 млн

Ліонель Мессі (ПСЖ) €93,8 млн

Неймар (ПСЖ) €81,0 млн

Кіліан Мбаппе (ПСЖ) €36,7 млн

Мохамед Салах (Ліверпуль) €35,0 млн

Роберт Левандовський (Баварія) €29,8 млн

Андрес Іньєста (Віссел Кобе) €29,8 млн

Поль Погба (МЮ) €29,0 млн

Гарет Бейл (Реал) €27,3 млн

Еден Азар (Реал) €24,7 млн

Месси не потис руку Почеттіно / Фото: Twitter

Нагадаємо, після переходу до МЮ Роналду штампує голи один за іншим. Проте Мессі вже встиг посваритися з тренером ПСЖ – своїм співвітчизником Маурісіо Почеттіно.

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