Роналду утер нос Месси: обнародованы ТОП-10 футболистов по доходам

Криштиану Роналду и Лионель Месси / Фото: AFP

В сезоне сезоне-2021/2022 Роналду должен заработать 106,6 млн евро до вычета налогов, из которых 59,7 млн евро приходятся на его зарплату и бонусы за возвращение на "Олд Траффорд".

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Лионель Месси, тем временем, располагается в рейтинге сразу позади Роналду с 93,8 млн евро, а его новые одноклубники по французскому Пари Сен-Жермен Неймар (€81 млн) и Килиан Мбаппе (€36,7 млн) дополняют ТОП-4.

Криштиану Роналду / Фото: REUTERS

Заработки футболистов за сезон-2021/2022

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Криштиану Роналду (МЮ) €106,6 млн

Лионель Месси (ПСЖ) €93,8 млн

Неймар (ПСЖ) €81,0 млн

Килиан Мбаппе (ПСЖ) €36,7 млн

Мохамед Салах (Ливерпуль) €35,0 млн

Роберт Левандовски (Бавария) €29,8 млн

Андрес Иньеста (Виссел Кобе) €29,8 млн

Поль Погба (МЮ) €29,0 млн

Гарет Бэйл (Реал) €27,3 млн

Эден Азар (Реал) €24,7 млн

Месси не пожал руку Почеттино / Фото: Twitter

Напомним, после перехода в МЮ Роналду штампует голы один за другим. Тогда как Месси уже успел поссориться с тренером ПСЖ – своим соотечественником Маурисио Почеттино.

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