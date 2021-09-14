Роналду повторить рекорд Ліги чемпіонів уже на першій секунді матчу

Кріштіану Роналду грає в ЛЧ з 2003 року / Фото: REUTERS

Нападаючий Манчестер Юнайтед Кріштіану Роналду сьогодні повторить рекорд знаменитого воротаря Ікера Касільяса в Лізі чемпіонів.

У вівторок стартує перший тур групового етапу. Ми ведемо онлайн-трансляцію матчу Динамо – Бенфіка.

Кріштіану потрапив в стартовий склад МЮ на матч проти Янг Бойз. І як тільки суддя дасть стартовий свисток – це буде 177-ма гра португальця в Лізі чемпіонів!

53 рази він виходив на поле у формі Манчестер Юнайтед, ще 101 матч провів за Реал і 23 поєдинки в Ювентусі.

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У Ікера Касільяса 150 матчів за Реал і 27 – за Порту.

Єдиний українець, хто зіграв сотню поєдинків в ЛЧ – це Андрій Шевченко: Динамо (26), Мілан (59) і Челсі (15).

Нагадаємо, Роналду є також найкращим бомбардиром в історії Ліги чемпіонів – 134 гола.

А недавно він став найкращим бомбардиром в історії всіх національних збірних. Дивіться, як це було: