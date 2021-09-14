14 вересня 19:45
Севілья --
Зальцбург --
14 вересня 19:45
Янг Бойз --
Манчестер Юнайтед --
14 вересня 22:00
Динамо --
Бенфіка --
14 вересня 22:00
Барселона --
Баварія --
14 вересня 22:00
Челсі --
Зеніт --
14 вересня 22:00
Мальме --
Ювентус --
14 вересня 22:00
Лілль --
Вольфсбург --
14 вересня 22:00
Вільярреал --
Аталанта --
15 вересня 19:45
Бешикташ --
Боруссія Д --
15 вересня 19:45
Шериф --
Шахтар --
15 вересня 22:00
Брюгге --
ПСЖ --
15 вересня 22:00
Манчестер Сіті --
Лейпциг --
15 вересня 22:00
Атлетіко --
Порту --
15 вересня 22:00
Ліверпуль --
Мілан --
15 вересня 22:00
Спортинг --
Аякс --
15 вересня 22:00
Інтер --
Реал --
15 вересня 00:00
Минай --
Колос --
17 вересня 19:30
Десна --
Рух --
18 вересня 00:00
Динамо --
Олександрія --
18 вересня 00:00
Львів --
Металіст 1925 --
18 вересня 00:00
Дніпро-1 --
Верес --
18 вересня 00:00
Ворскла --
Минай --
18 вересня 00:00
Інгулець --
Колос --
18 вересня 00:00
Зоря --
Чорноморець --
18 вересня 00:00
Маріуполь --
Шахтар --
25 вересня 00:00
Рух --
Динамо --
25 вересня 00:00
Шахтар --
Верес --
25 вересня 00:00
Дніпро-1 --
Зоря --
25 вересня 00:00
Колос --
Ворскла --
25 вересня 00:00
Десна --
Металіст 1925 --
25 вересня 00:00
Минай --
Львів --
25 вересня 00:00
Олександрія --
Маріуполь --
25 вересня 00:00
Чорноморець --
Інгулець --
22 вересня 21:00
Шахтар --
Динамо --
Змінити мову на: RU Перейти до новин
Головна Спорт Ліга чемпіонів 2020/21

Роналду повторить рекорд Ліги чемпіонів уже на першій секунді матчу

Любомир Луканюк
14 вересня, 19:40
Португальський форвард в поєдинку проти Янг Бойз в 177-й раз з'явиться на полі в Лізі чемпіонів. Він повторить досягнення Ікера Касільяса

Кріштіану Роналду грає в ЛЧ з 2003 року / Фото: REUTERS

Нападаючий Манчестер Юнайтед Кріштіану Роналду сьогодні повторить рекорд знаменитого воротаря Ікера Касільяса в Лізі чемпіонів.

У вівторок стартує перший тур групового етапу. Ми ведемо онлайн-трансляцію матчу Динамо – Бенфіка.

Кріштіану потрапив в стартовий склад МЮ на матч проти Янг Бойз. І як тільки суддя дасть стартовий свисток – це буде 177-ма гра португальця в Лізі чемпіонів!

53 рази він виходив на поле у формі Манчестер Юнайтед, ще 101 матч провів за Реал і 23 поєдинки в Ювентусі.

Реклама

У Ікера Касільяса 150 матчів за Реал і 27 – за Порту.

Єдиний українець, хто зіграв сотню поєдинків в ЛЧ – це Андрій Шевченко: Динамо (26), Мілан (59) і Челсі (15).

Нагадаємо, Роналду є також найкращим бомбардиром в історії Ліги чемпіонів – 134 гола.

А недавно він став найкращим бомбардиром в історії всіх національних збірних. Дивіться, як це було:

Реклама