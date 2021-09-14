14 сентября 19:45
Севилья --
Зальцбург --
14 сентября 19:45
Янг Бойз --
Манчестер Юнайтед --
14 сентября 22:00
Динамо --
Бенфика --
14 сентября 22:00
Барселона --
Бавария --
14 сентября 22:00
Челси --
Зенит --
14 сентября 22:00
Мальме --
Ювентус --
14 сентября 22:00
Лилль --
Вольфсбург --
14 сентября 22:00
Вильярреал --
Аталанта --
15 сентября 19:45
Бешикташ --
Боруссия Д --
15 сентября 19:45
Шериф --
Шахтер --
15 сентября 22:00
Брюгге --
ПСЖ --
15 сентября 22:00
Манчестер Сити --
Лейпциг --
15 сентября 22:00
Атлетико --
Порту --
15 сентября 22:00
Ливерпуль --
Милан --
15 сентября 22:00
Спортинг --
Аякс --
15 сентября 22:00
Интер --
Реал --
15 сентября 00:00
Минай --
Колос --
17 сентября 19:30
Десна --
Рух --
18 сентября 00:00
Динамо --
Александрия --
18 сентября 00:00
Львов --
Металлист 1925 --
18 сентября 00:00
Днепр-1 --
Верес --
18 сентября 00:00
Ворскла --
Минай --
18 сентября 00:00
Ингулец --
Колос --
18 сентября 00:00
Заря --
Черноморец --
18 сентября 00:00
Мариуполь --
Шахтер --
25 сентября 00:00
Рух --
Динамо --
25 сентября 00:00
Шахтер --
Верес --
25 сентября 00:00
Днепр-1 --
Заря --
25 сентября 00:00
Колос --
Ворскла --
25 сентября 00:00
Десна --
Металлист 1925 --
25 сентября 00:00
Минай --
Львов --
25 сентября 00:00
Александрия --
Мариуполь --
25 сентября 00:00
Черноморец --
Ингулец --
22 сентября 21:00
Шахтер --
Динамо --
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Главная Новости спорта Лига чемпионов 2020/2021

Роналду повторит рекорд Лиги чемпионов уже на первой секунде матча

Любомир Луканюк
14 сентября, 19:40
Португальский форвард в поединке против Янг Бойз в 177-й раз появится на поле в Лиге чемпионов. Он повторит достижение Икера Касильяса

Криштиану Роналду играет в ЛЧ с 2003 года / Фото: REUTERS

Нападающий Манчестер Юнайтед Криштиану Роналду сегодня повторит рекорд знаменитого вратаря Икера Касильяса в Лиге чемпионов.

Во вторник стартует первый тур группового этапа. Мы ведем онлайн-трансляцию матча Динамо – Бенфика.

Криштиану попал в стартовый состав МЮ на матч против Янг Бойз. И как только судья даст стартовый свисток – это будет 177-я игра португальца в Лиге чемпионов!

53 раза он выходил на поле в форме Манчестер Юнайтед, еще 101 матч провел за Реале и 23 поединка в Ювентусе.

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У Икера Касильяса 150 матчей за Реал и 27 – за Порту.

Единственный украинец, кто сыграл сотню поединков в ЛЧ – это Андрей Шевченко: Динамо (26), Милан (59) и Челси (15).

Напомним, Роналду является также лучшим бомбардиром в истории Лиги чемпионов – 134 гола.

А недавно он стал лучшим бомбардиром в истории всех национальных сборных. Смотрите, как это было:

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