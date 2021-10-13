Роналду, посунься: Ярмоленко потрапив до ТОП-100 бомбардирів збірних

Андрій Ярмоленко в ТОП-100 бомбардирів збірних світу / Фото: Reuters
На 15-й хвилині матчу Андрій Ярмоленко відправив м'яч у сітку воріт боснійців, вдало замкнувши на дальній штанзі простріл Віктора Циганкова. Цей гол став для 31-річного футболіста 44-м за національну збірну.
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М'яч, забитий у ворота боснійців, дозволив Ярмоленку потрапити до ТОП-100 найкращих бомбардирів збірних світу за всю історію. Українець розташувався на 99-му місці рейтингу, поряд з легендарними форвардами: іспанцем Раулем, англійцем Джиммі Грівзом, австрійцем Тоні Польстером.
Додамо, що найкращий бомбардир збірної України за всю історію Андрій Шевченко забив 48 м'ячів і знаходиться на 75-му рядку списку кращих снайперів національних команд.
А очолює ТОП-100 бомбардирів португальський форвард Кріштіану Роналду, на рахунку якого 115 голів в 182 матчах за збірну.
Відзначимо, що після матчу у Львові збірна України втрималася на другому місці групи D, маючи в своєму активі 9 очок після семи зіграних поєдинків. Тепер нашій команді потрібно обов'язково перемагати на виїзді Боснію і сподіватися на сприятливі результати конкурентів – Фінляндії та Боснії.
Раніше ми розповідали, як збірній України вийти з групи.
Решта матчів групи D
13 листопада
Боснія і Герцеговина – Фінляндія
Франція – Казахстан
16 листопада
Боснія і Герцеговина – Україна
Фінляндія – Франція