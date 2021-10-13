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Роналду, подвинься: Ярмоленко попал в ТОП-100 бомбардиров сборных

Сергей Шаховец
13 октября, 09:47
Во Львове состоялся ключевой поединок в борьбе за путевку в плей-офф на ЧМ-2022. К сожалению, наша команда сыграла вничью 1:1 и усложнила турнирные задачи, но этот матч стал знаменательным для автора гола в ворота Боснии

Андрей Ярмоленко в ТОП-100 бомбардиров сборных мира / Фото: Reuters

На 15-й минуте матча Андрей Ярмоленко отправил мяч в сетку ворот боснийцев, удачно замкнув на дальней штанге прострел Виктора Цыганкова. Этот гол стал для 31-летнего футболиста 44-м за национальную сборную.

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Мяч, забитый в ворота боснийцев, позволил Ярмоленко попасть в ТОП-100 лучших бомбардиров сборных мира за всю историю. Украинец расположился на 99-м месте рейтинга, рядом с легендарными форвардами: испанцем Раулем, англичанином Джимми Гривзом, австрийцем Тони Польстером.

Добавим, что лучший бомбардир сборной Украины за всю историю Андрей Шевченко забил 48 мячей и находится на 75-й строчке списка лучших снайперов национальных команд.

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А возглавляет ТОП-100 бомбардиров португальский форвард Криштиану Роналду, на счету которого 115 голов в 182 матчах за сборную.

Ярмоленко открыл счет в матче против Боснии / Фото: REUTERS

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Отметим, что после матча во Львове сборная Украины удержалась на втором месте группы D, имея в своем активе 9 очков после семи сыгранных поединков. Теперь нашей команде нужно обязательно побеждать на выезде Боснию и надеяться на благоприятные результаты конкурентов – Финляндии и Боснии.

Ранее мы рассказывали, как сборной Украины выйти из группы.

Оставшиеся матчи группы D

13 ноября
Босния и Герцеговина – Финляндия
Франция – Казахстан

16 ноября
Босния и Герцеговина – Украина
Финляндия – Франция

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