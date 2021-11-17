16 листопада 21:45
Боснія і Герцеговина 0
Україна 2
16 листопада 21:45
Фінляндія 0
Франція 2
19 листопада 19:30
Чорноморець --
Динамо --
20 листопада 14:00
Львів --
Зоря --
20 листопада 17:00
Шахтар --
Рух --
20 листопада 19:30
Дніпро-1 --
Олександрія --
21 листопада 14:00
Минай --
Інгулець --
21 листопада 17:00
Ворскла --
Маріуполь --
21 листопада 19:30
Десна --
Колос --
22 листопада 19:30
Верес --
Металіст 1925 --
27 листопада 00:00
Минай --
Динамо --
27 листопада 00:00
Інгулець --
Шахтар --
27 листопада 00:00
Олександрія --
Зоря --
27 листопада 00:00
Колос --
Верес --
27 листопада 00:00
Дніпро-1 --
Ворскла --
27 листопада 00:00
Чорноморець --
Десна --
27 листопада 00:00
Маріуполь --
Львів --
27 листопада 00:00
Рух --
Металіст 1925 --
23 листопада 19:45
Динамо --
Баварія --
23 листопада 19:45
Вільярреал --
Манчестер Юнайтед --
23 листопада 22:00
Барселона --
Бенфіка --
23 листопада 22:00
Янг Бойз --
Аталанта --
23 листопада 22:00
Лілль --
Зальцбург --
23 листопада 22:00
Севілья --
Вольфсбург --
23 листопада 22:00
Мальме --
Зеніт --
23 листопада 22:00
Челсі --
Ювентус --
24 листопада 19:45
Бешикташ --
Аякс --
24 листопада 19:45
Інтер --
Шахтар --
24 листопада 22:00
Брюгге --
Лейпциг --
24 листопада 22:00
Манчестер Сіті --
ПСЖ --
24 листопада 22:00
Атлетіко --
Мілан --
24 листопада 22:00
Ліверпуль --
Порту --
24 листопада 22:00
Спортинг --
Боруссія Д --
24 листопада 22:00
Шериф --
Реал --
Змінити мову на: RU Перейти до новин
Головна Спорт Новини футболу

Роналду? Не проблема! Петраков зробив гучну заяву з приводу плей-оф

Олег Люлька
17 листопада, 09:49
Головний тренер збірної України пообіцяв, що наша команда точно потрапить до фінальної частини чемпіонату – хто б не був нашим суперником у плей-оф

Олександр Петраков / Фото: Reuters

Олександр Петраков, з якого сьогодні мають зняти приставку виконуючого обов'язки головного тренера збірної України переконаний, що наша команда проб'ється на ЧС-2022 у Катарі.

Таку заяву коуч "синьо-жовтих" зробив після гостьової перемоги України над Боснією 2:0 та виходу до плей-оф за потрапляння на мундіаль.

Реклама

"Ми не боїмося нікого, це сто відсотків. Гратимемо, хочемо пробитися на чемпіонат світу. Хто б нам не дістався, гадаю, ми його обіграємо і поїдемо до Катару", – заявив Олександр Петраков.

ВІДЕО ЗАЯВИ ПЕТРАКОВА

Олександр Петраков / Фото: Reuters

Нагадаємо, Україна пробилася до плей-оф за потрапляння на ЧС-2022 завдяки виїзній перемозі над Боснією 2:0, а також тому, що у паралельному матчі Франція обіграла фінів 2:0.

Реклама

Жеребкування плей-оф відбудеться 26 листопада. За потрапляння на ЧС Україні потрібно буде виграти два матчі – півфінал та фінал міні-турніру у березні наступного року.

У півфіналі Україні дістанеться у суперники хтось із п'ятірки: Португалія з Кріштіану Роналду, Шотландія, Італія, Швеція або Уельс.

Кріштіану Роналду / Фото: UEFA.com

Реклама

Виберіть суперника збірній України