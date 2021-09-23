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2 жовтня 00:00
Зоря --
Десна --
2 жовтня 00:00
Колос --
Чорноморець --
2 жовтня 00:00
Ворскла --
Інгулець --
2 жовтня 00:00
Львів --
Дніпро-1 --
2 жовтня 00:00
Верес --
Олександрія --
2 жовтня 00:00
Маріуполь --
Рух --
2 жовтня 00:00
Металіст 1925 --
Минай --
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Роналду і Мессі відпочивають! Рекорд результативності в XXI столітті – у шантажиста

Олег Люлька
23 вересня, 09:07
Французький нападник Реала Карім Бензема відзначився гучним досягненням на старті футбольного сезону

Карім Бензема - в ударі / Фото: Reuters

Реал, суперник Шахтаря в груповому турнірі Ліги чемпіонів, продовжує набирати загрозливу для своїх суперників форму.

У матчі шостого туру чемпіонату Іспанії "вершкові" розгромили Мальорку 6:1.

При цьому 33-річний форвард Реала Карім Бензема, забивши два м'ячі і віддавши дві гольові передачі, набрав уже 15 (8+7) очок за системою "гол + пас". Цей показник після шести турів є рекордним для ТОП-5 ліг Європи в XXI столітті.

Про це повідомляє Opta Sports.

Із 16 очками Реал лідирує в чемпіонаті Іспанії, забивши вже 21 гол. Це найкраща результативність Королівського клубу за цей відрізок починаючи з сезону-1987/1988, коли йому вдалося забити 26 голів.

Із Шахтарем у Лізі чемпіонів Реал зіграє 19 жовтня (у Києві) і 3 листопада (в Мадриді).

І поки що мадридці на голову сильніші за суперника Динамо в Лізі чемпіонів – Барселони, де вже готується до відставки Рональд Куман.

Що стосується рекордсмена XXI століття Каріма Бензема, то, нагадаємо, у жовтні на нього чекає суд у справі про сексуальний шантаж колишнього партнера у збірній Франції Матьє Вальбуена. Форварду Реала загрожує п'ять років в'язниці.

Вальбуена і Бензема / Фото: AFP

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