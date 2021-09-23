Роналду и Месси отдыхают! Рекорд результативности в XXI веке – у шантажиста

Карим Бензема - в ударе / Фото: Reuters

Реал, соперник Шахтера по групповому турниру Лиги чемпионов, продолжает набирать угрожающую для своих соперников форму.

В матче шестого тура чемпионата Испании "сливочные" разгромили Мальорку 6:1.

При этом 33-летний форвард Реала Карим Бензема, забив два мяча и отдав две голевые передачи, набрал уже 15 (8+7) очков по системе "гол+пас". Этот показатель после шести туров является рекордным для ТОП-5 лиг Европы в XXI веке.

Об этом сообщает Opta Sports.

С 16 очками Реал лидирует в чемпионате Испании, забив уже 21 гол. Это лучшая результативность Королевского клуба за данный отрезок начиная с сезона-1987/1988, когда ему удалось наколотить 26 голов.

С Шахтером в Лиге чемпионов Реал сыграет 19 октября (в Киеве) и 3 ноября (в Мадриде).

И пока что мадридцы выглядят на голову сильнее соперника Динамо в Лиге чемпионов – Барселоны, где уже готовится к отставке Рональд Куман.

Что касается рекордсмена XXI века Карима Бензема, то, напомним, в октябре его ждет суд по делу о сексуальном шантаже бывшего партнера по сборной Франции Матье Вальбуэна. Форварду Реала грозит пять лет тюрьмы.