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Десна --
2 октября 00:00
Колос --
Черноморец --
2 октября 00:00
Ворскла --
Ингулец --
2 октября 00:00
Львов --
Днепр-1 --
2 октября 00:00
Верес --
Александрия --
2 октября 00:00
Мариуполь --
Рух --
2 октября 00:00
Металлист 1925 --
Минай --
22 сентября 21:00
Шахтер --
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Роналду и Месси отдыхают! Рекорд результативности в XXI веке – у шантажиста

Олег Люлька
23 сентября, 09:07
Французский нападающий Реала Карим Бензема отметился громким достижением на старте футбольного сезона

Карим Бензема - в ударе / Фото: Reuters

Реал, соперник Шахтера по групповому турниру Лиги чемпионов, продолжает набирать угрожающую для своих соперников форму.

В матче шестого тура чемпионата Испании "сливочные" разгромили Мальорку 6:1.

При этом 33-летний форвард Реала Карим Бензема, забив два мяча и отдав две голевые передачи, набрал уже 15 (8+7) очков по системе "гол+пас". Этот показатель после шести туров является рекордным для ТОП-5 лиг Европы в XXI веке.

Об этом сообщает Opta Sports.

С 16 очками Реал лидирует в чемпионате Испании, забив уже 21 гол. Это лучшая результативность Королевского клуба за данный отрезок начиная с сезона-1987/1988, когда ему удалось наколотить 26 голов.

С Шахтером в Лиге чемпионов Реал сыграет 19 октября (в Киеве) и 3 ноября (в Мадриде).

И пока что мадридцы выглядят на голову сильнее соперника Динамо в Лиге чемпионов – Барселоны, где уже готовится к отставке Рональд Куман.

Что касается рекордсмена XXI века Карима Бензема, то, напомним, в октябре его ждет суд по делу о сексуальном шантаже бывшего партнера по сборной Франции Матье Вальбуэна. Форварду Реала грозит пять лет тюрьмы.

Вальбуэна и Бензема / Фото: AFP

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