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Це ж кінець кар'єри! Зірці Реала готують 5 років в'язниці за шантаж

31 березня, 14:15

Олег Люлька Олег Люлька

Суд у справі Каріма Бензема відбудеться в жовтні

Нападник Реала, 4-разовий переможець Ліги чемпіонів Карім Бензема постане перед судом у справі про шантаж півзахисника Матьє Вальбуена, що нині грає за Олімпіакос. Засідання відбудеться у Версалі з 20 по 22 жовтня.

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Якщо вина 33-річного форварда Реала буде доведена, то Бензема може опинитися у в'язниці на строк до 5 років і заплатити штраф у розмірі 75 тисяч євро. Про це повідомляє L'Equipe.

Слідство підозрює Каріма в тому, що в 2015 році він діяв як посередник, підбурюючи свого тодішнього партнера по збірній Франції Вальбуена заплатити шантажистам, щоб ті не виклали в Мережу відео інтимного характеру за участю Матьє.

Вальбуена і Бензема

Вальбуена і Бензема / Фото: AFP

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Нагадаємо, через той скандал із шантажем Бензема і Вальбуена опинились поза збірною Франції на Євро-2016. Більш того, Бензема з тих пір жодного разу не викликався до національної команди і пропустив переможний для французів чемпіонат світу-2018. Не грає за Францію останні п'ять років і Вальбуена.

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"Я залишаюся єдиною людиною, яка заявила, що Бензема відмінний гравець, але кар'єра в збірній Франції для нього закінчена", – зауважив тоді президент Федерації футболу Франції Ноель Ле Гре

Дивіться, як Франція грає без Бензема і Вальбуена

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шантаж Реал Мадрид збірна Франції Карім Бензема Матьє Вальбуена
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