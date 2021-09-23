Роберто Де Дзербі: "У футбол можна грати ногами, але ми граємо з розумом і серцем"

Роберто Де Дзербі / Фото: Офіційний сайт ФК "Шахтар"

Головний тренер донецького Шахтаря Роберто Де Дзербі прокоментував перемогу над київським Динамо (3:0).

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- Дуже радий сьогодні. Особливо радий за команду, тому що в минулому сезоні нічого не виграли. Дуже радий за клуб, президента, менеджерів, які повірили в мене . Дуже радий за всіх уболівальників з Донецька, які не можуть підтримувати команду фізично. Але це перший крок.

В суботу у нас дуже важливий матч в чемпіонаті. Ми повинні готуватися до цього матчу правильно. І навіть після перемоги ми повинні бути голодними. Ми сьогодні виграли і грали в дуже хороший футбол.

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- Було враження, ніби Шахтар грав у фіналі єврокубка, судячи з настрою.

- У футбол, звичайно, можна грати ногами, але, по-перше, ми граємо з розумом і серцем. Не існує великої команди без серця. Думаю, мої хлопці повинні більше вірити в себе, що вони дуже сильні. Вони молоді. У них в минулому сезоні не дуже добре вийшло. Але вони всі сильні футболісти.

- Що трапилося з Матвієнком на старті матчу і те, що він дограв до кінця. Це теж характеризує його персональні якості, настрій команди?

- Матвієнко – прекрасний футболіст. Я хочу бачити його завжди таким, як сьогодні ввечері. Його ігрові якості, його рівень дуже високий, особливо його характер. Коли жартував з ним, сказав, що наступного разу я зламаю йому голову.

- У вас була перепалка з Вукоєвичем. Про що розмовляли? Відчули, що таке українське класико?

- Якщо це необхідно, ми теж готові до цього.

- 11 днів – і знову матч з Динамо. Він буде таким же?

- Ні, вважаю, Динамо – дуже сильна команда. Вони – чемпіони минулого сезону. У них є тренер, який виграв дуже багато трофеїв. Їх тренер – майстер. Вони купили нових хороших футболістів. Тому вони фаворити.

Ми – Шахтар, ми престижний клуб з прекрасною історією. Ми всі разом повинні показати, що тут на правильному місці. Тому через 11 днів ми повинні грати ще більш мотивовано, – сказав тренер Шахтаря в ефірі каналу Футбол 1.

дивіться огляд битви за Суперкубок України Шахтар – Динамо