Різатдінова порадила 10 серіалів! А скільки з них ви вже подивилися?

На перше місце Різатдінова поставила "Хід королеви" / Фото: Колаж: Сьогодні
Бронзова призерка Олімпійських ігор Ганна Різатдінова якось розповідала про своїх улюблених акторів. А сьогодні гімнастка у Instagram порадила своїм підписникам десятку найкращих серіалів, на її думку.
"Мій особистий ТОП-10 серіалів із цікавим сюжетом.
У мене небагато вільного часу, але проводити його я люблю якісно! Тому дуже скрупульозно та уважно підбираю будь-яке дозвілля.
Фільми та серіали – це окрема тема для розмови!
Ділюсь з вами своїми знахідками – серіалами, які раджу до перегляду кожному", – написала Ганна.
Найкращі серіали за версією Різатдінової:
- "Хід королеви"
- "У її очах"
- "Клікбейт"
- "Останній танець" – must watch, адже він розповідає про великого спортсмена Майкла Джордана
- "Сестра Ретчед"
- "Білі лінії"
- "Еліта"
- "Холстон"
- "Формула-1"
- "Велика маленька брехня"
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Уродженка Сімферополя почала займатися гімнастикою у п'ять років. У 2013 році українка стала чемпіонкою світу у вправі з обручем, також Ганна є багаторазовою призеркою чемпіонатів світу та Європи. Після Олімпіади у Ріо вона завершила кар'єру.