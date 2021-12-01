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Дніпро-1 --
Чорноморець --
11 грудня 00:00
Динамо --
Зоря --
11 грудня 00:00
Олександрія --
Шахтар --
11 грудня 00:00
Колос --
Минай --
11 грудня 00:00
Львів --
Ворскла --
11 грудня 00:00
Інгулець --
Десна --
11 грудня 00:00
Маріуполь --
Дніпро-1 --
11 грудня 00:00
Верес --
Рух --
11 грудня 00:00
Чорноморець --
Металіст 1925 --
7 грудня 19:45
ПСЖ --
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Різатдінова порадила 10 серіалів! А скільки з них ви вже подивилися?

Андрій Трофімов
1 грудня, 14:46
Знаменита гімнастка зізналася, що дуже відповідально підходить до перегляду фільмів та серіалів

На перше місце Різатдінова поставила "Хід королеви" / Фото: Колаж: Сьогодні

Бронзова призерка Олімпійських ігор Ганна Різатдінова якось розповідала про своїх улюблених акторів. А сьогодні гімнастка у Instagram порадила своїм підписникам десятку найкращих серіалів, на її думку.

"Мій особистий ТОП-10 серіалів із цікавим сюжетом.

У мене небагато вільного часу, але проводити його я люблю якісно! Тому дуже скрупульозно та уважно підбираю будь-яке дозвілля.

Фільми та серіали – це окрема тема для розмови!

Ділюсь з вами своїми знахідками – серіалами, які раджу до перегляду кожному", – написала Ганна.

Ганна Різатдінова з нагородою Ріо-2016 / Фото: Getty Images


Найкращі серіали за версією Різатдінової:

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  • "Хід королеви"
  • "У її очах"
  • "Клікбейт"
  • "Останній танець" – must watch, адже він розповідає про великого спортсмена Майкла Джордана
  • "Сестра Ретчед"
  • "Білі лінії"
  • "Еліта"
  • "Холстон"
  • "Формула-1"
  • "Велика маленька брехня"

ТЕСТ. Хто із українських спортсменів автор книги? Вгадайте за назвою

Уродженка Сімферополя почала займатися гімнастикою у п'ять років. У 2013 році українка стала чемпіонкою світу у вправі з обручем, також Ганна є багаторазовою призеркою чемпіонатів світу та Європи. Після Олімпіади у Ріо вона завершила кар'єру.

Анна Різатдінова святкує день народження / Фото: Instagram

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