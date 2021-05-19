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Від Ді Капріо до Муті: улюблені актори Анни Різатдінової

Андрій Трофімов Андрій Трофімов
19 травня, 23:18
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Знаменита українська гімнастка розповіла заради яких акторів вона може переглядати одні й ті ж фільми дуже багато разів
Різатдінова і її улюблені актори
Різатдінова і її улюблені актори

Нещодавно бронзова призерка Олімпійських ігор Анна Різатдінова назвала шість способів, як позбутися від стресу. А сьогодні гімнастка в Instagram назвала п'ятірку своїх улюблених акторів.

"Було у вас таке, що дивитеся фільм через те, що там грає улюблений актор? У мене так часто буває. Можу переглядати одні й ті ж фільми дуже багато разів", – написала спортсменка.

ТОП-5 акторів Анни Різатдінової

Леонардо Ді Капріо. Він улюбленець багатьох. Мені подобається стежити саме за творчістю Ді Капріо. А в житті він зовсім інша людина. Читала, що коли Ді Капріо не готується до ролі, то сильно запускає себе – набирає вагу, не голиться, змінюється до невпізнання. Але на екрані він приголомшливий. Обожнюю абсолютно всі його фільми. Але фаворити – це "Великий Гетсбі" (мій найулюбленіший фільм) і "Вовк з Уолл-стріт". Можу переглядати їх вічно.

Роберт Дауні-молодший. Він – приклад того, як людина, що не володіє неймовірними фізичними властивостями, яка не має зовнішності Аполлона, може досягти такого успіху. Харизма у Роберта Дауні-молодшого просто унікальна! Роль Тоні Старка в "Залізній людині" – моя улюблена.

В тренді

Ентоні Хопкінс. Він, як і попередні актори, не вважається супер красенем. Але їх об'єднує неймовірна харизма. Хопкінс знявся в багатьох крутих фільмах, але мої улюблені – це "Ганнібал Лектер" і "Батько". Хочу ще виділити "Знайомтеся, Джо Блек". Під час перегляду цього фільму дивилася, не на Бреда Пітта, а тільки на Ентоні Хопкінса.

Демі Мур. Приголомшлива актриса. Вона дуже красива, жіночна і сексуальна. Дуже люблю фільм "Непристойна пропозиція" з її участю. Раджу його всім дівчатам. І, звичайно, класика жанру – фільм "Привид".

Орнелла Муті. Вона для мене – еталон стилю. Цих двох актрис об'єднує жіночність та сексуальність.

Раніше ми писали, що Анна Різатдінова думала про самогубство: "Господи, нехай мене машина зіб'є".

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Цитата дня

Я можу побажати Суркісу, щоб наступний чемпіонат вони програли, а ми виграли

Рінат Ахметов президент Шахтаря
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