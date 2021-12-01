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Шахтер --
Львов --
4 декабря 14:00
Верес --
Динамо --
4 декабря 17:00
Рух --
Ворскла --
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Ингулец --
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Десна --
Мариуполь --
6 декабря 19:30
Днепр-1 --
Черноморец --
11 декабря 00:00
Динамо --
Заря --
11 декабря 00:00
Александрия --
Шахтер --
11 декабря 00:00
Колос --
Минай --
11 декабря 00:00
Львов --
Ворскла --
11 декабря 00:00
Ингулец --
Десна --
11 декабря 00:00
Мариуполь --
Днепр-1 --
11 декабря 00:00
Верес --
Рух --
11 декабря 00:00
Черноморец --
Металлист 1925 --
7 декабря 19:45
ПСЖ --
Брюгге --
7 декабря 19:45
Лейпциг --
Манчестер Сити --
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Милан --
Ливерпуль --
7 декабря 22:00
Порту --
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Спортинг --
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Реал --
Интер --
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Шахтер --
Шериф --
8 декабря 19:45
Ювентус --
Мальме --
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Зенит --
Челси --
8 декабря 22:00
Бенфика --
Динамо --
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Янг Бойз --
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Ризатдинова посоветовала 10 сериалов! А сколько из них вы уже посмотрели?

Андрей Трофимов
1 декабря, 14:46
Знаменитая гимнастка призналась, что очень ответственно подходит к просмотру фильмов и сериалов

На первое место Ризатдинова поставила "Ход королевы" / Фото: Коллаж: Сегодня

Бронзовая призерка Олимпийских игр Анна Ризатдинова как-то рассказывала о своих любимых актерах. А сегодня гимнастка в Instagram посоветовала своим подписчикам десятку лучших сериалов, по ее мнению.

"Мой личный ТОП-10 сериалов с интересным сюжетом.

У меня не много свободного времени, но проводить его я люблю качественно! Поэтому очень скрупулезно и внимательно подбираю любой досуг.

Фильмы и сериалы – это отдельная тема для разговора!

Делюсь с вами своими находками – сериалами, которые советую к просмотру каждому", – написала Анна.

Анна Ризатдинова с наградой Рио-2016 / Фото: Getty Images


Лучшие сериалы по версии Ризатдиновой:

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  • "Ход королевы"
  • "В ее глазах"
  • "Кликбейт"
  • "Последний танец" – must watch, ведь он рассказывает о великом спортсмене Майкле Джордане
  • "Сестра Рэтчед"
  • "Белые линии"
  • "Элита"
  • "Холстон"
  • "Формула-1"
  • "Большая маленькая ложь"

ТЕСТ. Кто из украинских спортсменов автор книги? Угадайте по названию

Уроженка Симферополя начала заниматься гимнастикой в пять лет. В 2013 году украинка стала чемпионкой мира в упражнении с обручем, также Анна является многократной призеркой чемпионатов мира и Европы. После Олимпиады в Рио она завершила карьеру.

Анна Ризатдинова празднует день рождения / Фото: Instagram

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