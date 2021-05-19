От Ди Каприо до Мути: любимые актеры Анны Ризатдиновой

Знаменитая украинская гимнастка рассказала ради каких актеров она может пересматривать одни и те же фильмы очень много раз

Ризатдинова и ее любимые актеры

Недавно бронзовая призерка Олимпийских игр Анна Ризатдинова назвала шесть способов, как избавиться от стресса. А сегодня гимнастка в Instagram назвала пятерку своих любимых актеров.

"Было у вас такое, что смотрите фильм из-за того, что там играет любимый актер? У меня так часто бывает. Могу пересматривать одни и те же фильмы очень много раз", – написала спортсменка.

ТОП-5 актеров Анны Ризатдиновой

Леонардо Ди Каприо. Он любимец многих. Мне нравится следить именно за творчеством Ди Каприо. А в жизни он совершенно другой человек. Читала, что когда Ди Каприо не готовится к роли, то сильно запускает себя – набирает вес, не бреется, изменяется до неузнаваемости. Но на экране он потрясающий. Обожаю абсолютно все его фильмы. Но фавориты – это "Великий Гэтсби" (мой самый любимый фильм) и "Волк с Уолл-стрит". Могу пересматривать их вечно.

Роберт Дауни-младший. Он – пример того, как человек, не обладающий невероятными физическими качествами, не имеющий внешности Аполлона, может достичь такого успеха. Харизма у Роберта Дауни младшего просто уникальна! Роль Тони Старка в "Железном человеке" – моя любимая.

Энтони Хопкинс. Он, как и предыдущие актеры, не считается супер красавцем. Но их объединяет невероятная харизма. Хопкинс снялся во многих крутых фильмах, но мои любимые – это "Ганнибал Лектер" и "Отец". Хочу еще выделить "Знакомьтесь, Джо Блэк". Во время просмотра этого фильма смотрела не на Брэда Питта, а только на Энтони Хопкинса.

Деми Мур. Потрясающая актриса. Она очень красивая, женственная и сексуальная. Очень люблю фильм "Непристойное предложение" с ее участием. Советую его всем девушкам. И, конечно, классика жанра – фильм "Привидение".

Орнелла Мути. Она для меня – эталон стиля. Этих двух актрис объединяет женственность и сексуальность.

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