Рінат Ахметов дав несподівану оцінку Де Дзербі після вильоту з єврокубків

Проте президент Шахтаря вважає, що команда на правильному шляху. Тим більше, що він уже пообіцяв команді посилення взимку.

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"Найвищу я можу поставити оцінку. Ви знаєте, у нас молода команда. Я вдячний тренерському штабу на чолі з Роберто Де Дзербі. Я хочу сказати, що у нас дуже молоді гравці і це дуже сміливий, амбітний, інтелектуальний тренер, який грає в красивий, атакуючий футбол. Я гадаю, ви це бачили.

Рінат Ахметов довіряє новому тренеру Шахтаря італійцеві Роберто де Дзербі

Ми грали з Реал Мадрид на виїзді, програли 2:1, а по грі ми не мали програвати цей матч. Ми грали з Інтером, 2:0 програли, але з гри, особливо в першому таймі, ми грали дуже непогано. Я вважаю що Роберто і команда заслуговують на велику повагу.

Президент ФК Шахтар Рінат Ахметов / Фото: Офіційний сайт ФК "Шахтар"