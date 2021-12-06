Рінат Ахметов дав несподівану оцінку Де Дзербі після вильоту з єврокубків

Проте президент Шахтаря вважає, що команда на правильному шляху. Тим більше, що він уже пообіцяв команді посилення взимку.
Читайте також: "Я хочу далі інвестувати у наші перемоги". Велике інтерв'ю Ріната Ахметова
"Найвищу я можу поставити оцінку. Ви знаєте, у нас молода команда. Я вдячний тренерському штабу на чолі з Роберто Де Дзербі.
Я хочу сказати, що у нас дуже молоді гравці і це дуже сміливий, амбітний, інтелектуальний тренер, який грає в красивий, атакуючий футбол. Я гадаю, ви це бачили.
Ми грали з Реал Мадрид на виїзді, програли 2:1, а по грі ми не мали програвати цей матч. Ми грали з Інтером, 2:0 програли, але з гри, особливо в першому таймі, ми грали дуже непогано. Я вважаю що Роберто і команда заслуговують на велику повагу.
Коли ми програли 5:0, я зателефонував Даріо і сказав: "Даріо, передай, будь ласка, компліменти Роберто від мене". Тому що він грає у сміливий футбол, він не боїться. А сміливий завжди переможе".
Тому я можу поставити лише найвищу оцінку, і він у мені може знайти лише підтримку", – розповів Ахметов. YouTube Україна24.