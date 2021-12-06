6 грудня 19:30
Дніпро-1 3
Чорноморець 1
10 грудня 17:00
Маріуполь --
Дніпро-1 --
10 грудня 19:30
Інгулець --
Десна --
11 грудня 14:00
Олександрія --
Шахтар --
11 грудня 17:00
Верес --
Рух --
11 грудня 19:30
Львів --
Ворскла --
12 грудня 14:00
Чорноморець --
Металіст 1925 --
12 грудня 17:00
Динамо --
Зоря --
12 грудня 19:30
Колос --
Минай --
9 грудня 19:45
Зоря --
Буде-Глімт --
7 грудня 19:45
ПСЖ --
Брюгге --
7 грудня 19:45
Лейпциг --
Манчестер Сіті --
7 грудня 22:00
Мілан --
Ліверпуль --
7 грудня 22:00
Порту --
Атлетіко --
7 грудня 22:00
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Бешикташ --
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Аякс --
Спортинг --
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Реал --
Інтер --
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Шахтар --
Шериф --
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Ювентус --
Мальме --
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Зеніт --
Челсі --
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Бенфіка --
Динамо --
8 грудня 22:00
Баварія --
Барселона --
8 грудня 22:00
Манчестер Юнайтед --
Янг Бойз --
8 грудня 22:00
Аталанта --
Вільярреал --
8 грудня 22:00
Зальцбург --
Севілья --
8 грудня 22:00
Вольфсбург --
Лілль --
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Рінат Ахметов дав несподівану оцінку Де Дзербі після вильоту з єврокубків

Олександр Трикіша
6 грудня, 22:50
Донецький Шахтар цього сезону незвично рано завершив боротьбу в єврокубках. За тур до фінішу групового етапу "гірники" вже не мають шансів вийти у євровесну

Проте президент Шахтаря вважає, що команда на правильному шляху. Тим більше, що він уже пообіцяв команді посилення взимку.

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"Найвищу я можу поставити оцінку. Ви знаєте, у нас молода команда. Я вдячний тренерському штабу на чолі з Роберто Де Дзербі.

Я хочу сказати, що у нас дуже молоді гравці і це дуже сміливий, амбітний, інтелектуальний тренер, який грає в красивий, атакуючий футбол. Я гадаю, ви це бачили.

Рінат Ахметов довіряє новому тренеру Шахтаря італійцеві Роберто де Дзербі

Ми грали з Реал Мадрид на виїзді, програли 2:1, а по грі ми не мали програвати цей матч. Ми грали з Інтером, 2:0 програли, але з гри, особливо в першому таймі, ми грали дуже непогано. Я вважаю що Роберто і команда заслуговують на велику повагу.

Президент ФК Шахтар Рінат Ахметов / Фото: Офіційний сайт ФК "Шахтар"

Коли ми програли 5:0, я зателефонував Даріо і сказав: "Даріо, передай, будь ласка, компліменти Роберто від мене". Тому що він грає у сміливий футбол, він не боїться. А сміливий завжди переможе".

Тому я можу поставити лише найвищу оцінку, і він у мені може знайти лише підтримку", – розповів Ахметов. YouTube Україна24.