Ринат Ахметов дал неожиданную оценку Де Дзерби после вылета из еврокубков

Тем не менее, президент Шахтера считает, что команда на правильном пути. Тем более, что он уже пообещал команде усиление зимой.

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"Самую высокую я могу поставить оценку. Вы знаете, у нас очень молодая команда. Я благодарен тренерскому штабу во главе с Роберто Де Дзерби. Я хочу сказать, что у нас очень молодые игроки, и это очень смелый, амбициозный, интеллектуальный тренер, который играет в красивый, атакующий футбол. Я думаю, вы это видели.

Ринат Ахметов доверяет новому тренеру Шахтера итальянцу Роберто де Дзерби

Мы играли с Реал Мадрид на выезде, проиграли 2:1, а по игре мы не должны были проигрывать этот матч. Мы играли с Интером, 2:0 проиграли, но по игре, особенно в первом тайме, мы играли очень неплохо. Я считаю, что Роберто и команда заслуживают огромного уважения.

Президент ФК Шахтер Ринат Ахметов / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"