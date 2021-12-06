6 декабря 19:30
Днепр-1 3
Черноморец 1
10 декабря 17:00
Мариуполь --
Днепр-1 --
10 декабря 19:30
Ингулец --
Десна --
11 декабря 14:00
Александрия --
Шахтер --
11 декабря 17:00
Верес --
Рух --
11 декабря 19:30
Львов --
Ворскла --
12 декабря 14:00
Черноморец --
Металлист 1925 --
12 декабря 17:00
Динамо --
Заря --
12 декабря 19:30
Колос --
Минай --
9 декабря 19:45
Заря --
Буде-Глимт --
7 декабря 19:45
ПСЖ --
Брюгге --
7 декабря 19:45
Лейпциг --
Манчестер Сити --
7 декабря 22:00
Милан --
Ливерпуль --
7 декабря 22:00
Порту --
Атлетико --
7 декабря 22:00
Боруссия Д --
Бешикташ --
7 декабря 22:00
Аякс --
Спортинг --
7 декабря 22:00
Реал --
Интер --
7 декабря 22:00
Шахтер --
Шериф --
8 декабря 19:45
Ювентус --
Мальме --
8 декабря 19:45
Зенит --
Челси --
8 декабря 22:00
Бенфика --
Динамо --
8 декабря 22:00
Бавария --
Барселона --
8 декабря 22:00
Манчестер Юнайтед --
Янг Бойз --
8 декабря 22:00
Аталанта --
Вильярреал --
8 декабря 22:00
Зальцбург --
Севилья --
8 декабря 22:00
Вольфсбург --
Лилль --
Изменить язык на: UA Перейти к новостям
Главная Новости спорта Новости футбола

Ринат Ахметов дал неожиданную оценку Де Дзерби после вылета из еврокубков

Александр Трикиша
6 декабря, 22:50
Донецкий Шахтер в этом сезоне непривычно рано завершил борьбу в еврокубках. За тур до финиша группового этапа "горняки" уже не имеют шансов выйти в евровесну

Тем не менее, президент Шахтера считает, что команда на правильном пути. Тем более, что он уже пообещал команде усиление зимой.

Читайте также: "Я хочу дальше инвестировать в наши победы". Большое интервью Рината Ахметова

Реклама

"Самую высокую я могу поставить оценку. Вы знаете, у нас очень молодая команда. Я благодарен тренерскому штабу во главе с Роберто Де Дзерби.

Я хочу сказать, что у нас очень молодые игроки, и это очень смелый, амбициозный, интеллектуальный тренер, который играет в красивый, атакующий футбол. Я думаю, вы это видели.

Ринат Ахметов доверяет новому тренеру Шахтера итальянцу Роберто де Дзерби

Мы играли с Реал Мадрид на выезде, проиграли 2:1, а по игре мы не должны были проигрывать этот матч. Мы играли с Интером, 2:0 проиграли, но по игре, особенно в первом тайме, мы играли очень неплохо. Я считаю, что Роберто и команда заслуживают огромного уважения.

Президент ФК Шахтер Ринат Ахметов / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

Когда мы проиграли 5:0, я позвонил Дарио и сказал: "Дарио, передай, пожалуйста, комплименты Роберто от меня. Потому что он играет в смелый футбол, он не боится. А смелый всегда победит".

Поэтому я могу поставить только самую высокую оценку, и он во мне может найти только поддержку", – рассказал Ахметов в интервью YouTube Украина24.