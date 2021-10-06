Реванш Усик – Джошуа відкладається: в українця проблема з обличчям

Джошуа vs Усик / Фото: USYK17

Незважаючи на перемогу над Ентоні Джошуа 25 вересня, Олександр Усик зазнав серйозного ушкодження. Через це проведення повторного поєдинку боксерів зміщується в строках.

Про це повідомив промоутер Ентоні Джошуа – Едді Гірн.

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"У мене запланована зустріч з Олександром Красюком (промоутером Усика. – Ред.) – вона відбудеться наприкінці жовтня, коли все усталиться", – наводить слова Гірна Boxing247.

"Реванш, найвірогідніше, відбудеться в березні або квітні".

"Справа в тому, що Усик отримав жахливе розсічення. Я впевнений, що вони підуть у відпустку. Команда Усика навряд чи активно працюватиме до грудня, а вже потім ми почнемо планування подальших дій", – зауважив промоутер британця.

Усик після бою з Джошуа / Фото: Reuters

"Джошуа однозначно поб'ється з Ф'юрі, Вайлдером, Вайтом. Ентоні постійно бився з топовими бійцями і продовжить це робити. Але зараз в його думках тільки одна людина – Усик", – підсумував Гірн.

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Раніше реванш Усик – Джошуа планувався на лютий-березень. За словами промоутера Ей-Джея, Едді Гірна, повторний поєдинок суперників теж, найімовірніше, прийме Велика Британія.

Хоча Віталій Кличко стверджує, що реванш Усик – Кличко може відбутися і в Києві.

Утім, не варто виключати проведення повторного бою Усик – Джошуа на Близькому Сході, як це було у випадку з реваншем британця з Енді Руїсом.

Додамо, що після того як Олександр Усик 25 вересня здолав Ентоні Джошуа одноголосним рішенням суддів, вже українець – беззаперечний фаворит повторного поєдинку у букмекерів.