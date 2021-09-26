25 вересня 14:30
Челсі 0
Манчестер Сіті 1
25 вересня 14:00
Олександрія 2
Маріуполь 1
25 вересня 17:00
Шахтар 4
Верес 1
25 вересня 19:30
Рух 0
Динамо 2
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Минай --
Львів --
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Дніпро-1 --
Зоря --
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Десна --
Металіст 1925 --
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Чорноморець --
Інгулець --
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Маріуполь --
Рух --
2 жовтня 14:00
Колос --
Чорноморець --
2 жовтня 17:00
Львів --
Дніпро-1 --
2 жовтня 19:30
Ворскла --
Інгулець --
3 жовтня 14:00
Верес --
Олександрія --
3 жовтня 17:00
Зоря --
Десна --
3 жовтня 17:00
Металіст 1925 --
Минай --
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Динамо --
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Аякс --
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Лейпциг --
Брюгге --
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Порту --
Ліверпуль --
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Мілан --
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Реванш бою Усик – Джошуа на Олімпійському в Києві! Це буде фантастичний поєдинок!

Сергій Шаховець
26 вересня, 11:23
Український боксер після супербою з Ентоні Джошуа розповів, де він хоче провести реванш

Усик заявив, що хоче провести реванш на НСК "Олімпійський" в Києві / Фото: Reuters

Чемпіон світу в суперважкій вазі за версією WBA, IBF, WBO і IBO Олександр Усик ошелешив усіх уболівальників відповіддю про місце проведення реваншу. Про це він розповів на пресконференції відразу після бою з британцем Ентоні Джошуа.

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На запитання журналіста, де б він хотів провести реванш, Олександр відповів:

"Блін. На "Олімпійському", в Києві. Чи наважиться на це Джошуа?

Можливо, наважиться, можливо, ні. Він боєць, думаю, Джошуа намагатиметься стати краще. Я думаю, він зважиться на реванш. Я хотів би сказати йому спасибі. Люблю, коли мені дають шанси", – заявив український боксер.

Олександр Усик очолив рейтинг найкращих важковаговиків / Фото: REUTERS

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Нагадаємо, що в ніч на неділю Усик переміг Джошуа одноголосним рішенням суддів і завоював одразу чотири чемпіонські титули у суперважкій вазі – WBA, IBF, WBO і IBO. Ми вели онлайн-трансляцію бою Усик – Джошуа на нашому сайті.

Усик переміг Джошуа суддівським рішенням / Фото: Reuters

Після поєдинку промоутер британського боксера Едді Гірн заявив, що у Джошуа є підозра на перелом стінок очниці і його відправили на медичне обстеження до лікарні. Також Гірн заявив, що Ей Джей, починаючи з дев'ятого раунду поєдинку, боксував практично наосліп.

Ентоні Джошуа отримав серйозні пошкодження в бою з Усиком / Фото: Twitter

Дивіться пресконференцію Олександра Усика

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