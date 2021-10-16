16 жовтня 14:00
Маріуполь --
Металіст 1925 --
16 жовтня 17:00
Львів --
Динамо --
16 жовтня 19:30
Дніпро-1 --
Колос --
17 жовтня 14:00
Минай --
Десна --
17 жовтня 17:00
Інгулець --
Рух --
17 жовтня 19:30
Олександрія --
Ворскла --
18 жовтня 19:30
Чорноморець --
Верес --
22 жовтня 17:00
Десна --
Олександрія --
22 жовтня 19:30
Металіст 1925 --
Інгулець --
23 жовтня 14:00
Верес --
Маріуполь --
23 жовтня 17:00
Ворскла --
Шахтар --
23 жовтня 19:30
Чорноморець --
Львів --
24 жовтня 14:00
Рух --
Минай --
24 жовтня 17:00
Динамо --
Дніпро-1 --
24 жовтня 19:30
Зоря --
Колос --
30 жовтня 00:00
Маріуполь --
Динамо --
30 жовтня 00:00
Шахтар --
Десна --
30 жовтня 00:00
Металіст 1925 --
Зоря --
30 жовтня 00:00
Колос --
Львів --
30 жовтня 00:00
Ворскла --
Чорноморець --
30 жовтня 00:00
Дніпро-1 --
Минай --
30 жовтня 00:00
Рух --
Олександрія --
30 жовтня 00:00
Інгулець --
Верес --
19 жовтня 19:45
Брюгге --
Манчестер Сіті --
19 жовтня 19:45
Бешикташ --
Спортинг --
19 жовтня 22:00
ПСЖ --
Лейпциг --
19 жовтня 22:00
Порту --
Мілан --
19 жовтня 22:00
Атлетіко --
Ліверпуль --
19 жовтня 22:00
Аякс --
Боруссія Д --
19 жовтня 22:00
Інтер --
Шериф --
19 жовтня 22:00
Шахтар --
Реал --
20 жовтня 19:45
Барселона --
Динамо --
20 жовтня 19:45
Зальцбург --
Вольфсбург --
20 жовтня 22:00
Бенфіка --
Баварія --
20 жовтня 22:00
Янг Бойз --
Вільярреал --
20 жовтня 22:00
Манчестер Юнайтед --
Аталанта --
20 жовтня 22:00
Лілль --
Севілья --
20 жовтня 22:00
Челсі --
Мальме --
20 жовтня 22:00
Зеніт --
Ювентус --
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Респіратори і спілкування через перегородки: що чекає спортсменів на Олімпіаді-2022

Любомир Луканюк
16 жовтня, 12:43
Організатори Ігор в Пекіні розповіли, як боротимуться з поширенням коронавірусної інфекції і захищатимуть спортсменів

Маски доведеться носити всюду

Менше чотирьох місяців залишається до старту зимової Олімпіади в Пекіні. Раніше організатори представили девіз Ігор.

А зараз трохи розповіли, як боротимуться з коронавірусом.

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Всіх учасників Олімпійських ігор, які здадуть позитивний тест на COVID-19 під час змагань, будуть госпіталізувати. Навіть якщо хвороба буде протікати безсимптомно.

Крім цього в Пекіні буде діяти ряд антікоронавірусних заходів. Серед них постійне носіння масок, еквівалентних респіраторам N95.

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Знімати їх можна буде тільки в своїй кімнаті, під час їжі, а також на церемонії нагородження. Також очікується, що журналісти спілкуватимуться з учасниками Ігор або через інтернет, або через пластикові перегородки.

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Нагадаємо, що квитки на змагання зимових Олімпійських ігор в Пекіні будуть поширюватися тільки серед жителів материкової частини Китаю. Бажаючі придбати квитки повинні відповідати вимогам антіковідних протоколів, які будуть сформовані пізніше.

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Олімпійські ігри в Пекіні пройдуть з 4 по 20 лютого.

Пекін – столиця Олімпіади-2022 / Фото: Getty Images

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