16 октября 14:00
Мариуполь --
Металлист 1925 --
16 октября 17:00
Львов --
Динамо --
16 октября 19:30
Днепр-1 --
Колос --
17 октября 14:00
Минай --
Десна --
17 октября 17:00
Ингулец --
Рух --
17 октября 19:30
Александрия --
Ворскла --
18 октября 19:30
Черноморец --
Верес --
22 октября 17:00
Десна --
Александрия --
22 октября 19:30
Металлист 1925 --
Ингулец --
23 октября 14:00
Верес --
Мариуполь --
23 октября 17:00
Ворскла --
Шахтер --
23 октября 19:30
Черноморец --
Львов --
24 октября 14:00
Рух --
Минай --
24 октября 17:00
Динамо --
Днепр-1 --
24 октября 19:30
Заря --
Колос --
30 октября 00:00
Мариуполь --
Динамо --
30 октября 00:00
Шахтер --
Десна --
30 октября 00:00
Металлист 1925 --
Заря --
30 октября 00:00
Колос --
Львов --
30 октября 00:00
Ворскла --
Черноморец --
30 октября 00:00
Днепр-1 --
Минай --
30 октября 00:00
Рух --
Александрия --
30 октября 00:00
Ингулец --
Верес --
19 октября 19:45
Брюгге --
Манчестер Сити --
19 октября 19:45
Бешикташ --
Спортинг --
19 октября 22:00
ПСЖ --
Лейпциг --
19 октября 22:00
Порту --
Милан --
19 октября 22:00
Атлетико --
Ливерпуль --
19 октября 22:00
Аякс --
Боруссия Д --
19 октября 22:00
Интер --
Шериф --
19 октября 22:00
Шахтер --
Реал --
20 октября 19:45
Барселона --
Динамо --
20 октября 19:45
Зальцбург --
Вольфсбург --
20 октября 22:00
Бенфика --
Бавария --
20 октября 22:00
Янг Бойз --
Вильярреал --
20 октября 22:00
Манчестер Юнайтед --
Аталанта --
20 октября 22:00
Лилль --
Севилья --
20 октября 22:00
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Респираторы и общение через перегородки: что ждет спортсменов на Олимпиаде-2022

Любомир Луканюк
16 октября, 12:43
Организаторы Игр в Пекине рассказали, как будут бороться с распространением коронавирусной инфекции и защищать спортсменов

Маски придется носить везде

Меньше четырех месяцев остается до старта зимней Олимпиады в Пекине. Ранее организаторы представили девиз Игр.

А сейчас немного рассказали, как будут бороться с коронавирусом.

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Всех участников Олимпийских игр, которые сдадут положительный тест на COVID-19 во время соревнований, будут госпитализировать. Даже если болезнь будет протекать бессимптомно.

Помимо этого в Пекине будет действовать ряд антикоронавирусных мер. Среди них постоянное ношение масок, эквивалентных респираторам N95.

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Снимать их можно будет только в своей комнате, во время еды, а также на церемонии награждения. Также ожидается, что журналисты будут общаться с участниками Игр либо через интернет, либо через пластиковые перегородки.

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Напомним, что билеты на соревнования зимних Олимпийских игр в Пекине будут распространяться только среди жителей материковой части Китая. Желающие приобрести билеты должны соответствовать требованиям антиковидных протоколов, которые будут сформированы позднее.

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Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля.

Пекин – столица Олимпиады-2022 / Фото: Getty Images

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