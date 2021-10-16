Респираторы и общение через перегородки: что ждет спортсменов на Олимпиаде-2022

Маски придется носить везде

Меньше четырех месяцев остается до старта зимней Олимпиады в Пекине. Ранее организаторы представили девиз Игр.

А сейчас немного рассказали, как будут бороться с коронавирусом.

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Всех участников Олимпийских игр, которые сдадут положительный тест на COVID-19 во время соревнований, будут госпитализировать. Даже если болезнь будет протекать бессимптомно.

Помимо этого в Пекине будет действовать ряд антикоронавирусных мер. Среди них постоянное ношение масок, эквивалентных респираторам N95.

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Снимать их можно будет только в своей комнате, во время еды, а также на церемонии награждения. Также ожидается, что журналисты будут общаться с участниками Игр либо через интернет, либо через пластиковые перегородки.

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Напомним, что билеты на соревнования зимних Олимпийских игр в Пекине будут распространяться только среди жителей материковой части Китая. Желающие приобрести билеты должны соответствовать требованиям антиковидных протоколов, которые будут сформированы позднее.

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Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля.