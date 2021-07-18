Рекордна кількість ЛГБТ-спортсменів на Олімпіаді в Токіо: список країн

Колаж - "Сьогодні" / Фото: Instagram
На Олімпійських іграх в Токіо виступлять 142 відкритих ЛГБТ-спортсмени, це число перевищує кількість ЛГБТ-олімпійців, які брали участь у всіх попередніх літніх Олімпійських іграх разом узятих.
Про це повідомляє Out Sports.
Також на Олімпіаду до Токіо приїхало вдвічі більше ЛГБТ-спортсменів, ніж на Ігри 2016 в Ріо-де-Жанейро (56 людей).
В Олімпійських іграх 2012 року в Лондоні брало участь 23 представники ЛГБТ.
Виходячи з опублікованих даних, ЛГБТ-олімпійці представлять 25 різних країн. За цим показником лідирує збірна США, вони привезуть на Ігри 34 представники ЛГБТ. За ними – команди Канади (16), Великої Британії (15) і Нідерландів (13). Спортсменів з України в списку, оприлюдненому Out Sports, немає.
При цьому жінок в 8 разів більше, ніж чоловіків. Найбільше представниць ЛГБТ – понад 30 – у жіночому футболі.
Серед них топ-зірка – найкраща футболістка світу американка Меган Рапіноу. Виступить в Токіо і її кохана – баскетболістка збірної США С'ю Берд.
Читайте також: Ніякого сексу! З'явилося пояснення, чому ліжка на Олімпіаді – з картону
Відзначимо, що до зібраної статистики увійшла перша спортсменка-трансгендер в історії ОІ – важкоатлетка Лорел Габбард з Нової Зеландії, яка раніше була Гевіном. Вона – син колишнього мера Окленда.
Хоча шоковані суперниці Хаббард вважають, що це нечесно. Деякі з них стверджують, що успіхи Лорел пов'язані з її чоловічим тілом, яке майже не змінилося після операції зі зміни статі.
Трансгендер Лорел Габбард їде на ОІ-2020 / Фото: Reuters
Новини на цю ж тему:Гребіть додому! Російську команду не пустили на Олімпіаду-2020 через допінг Українські олімпійці перед відльотом до Токіо сходили в храм за благословенням Українська спортсменка похвалилася сексуальними формами перед Олімпіадою Ніякого сексу! З'явилося пояснення, чому ліжка на Олімпіаді – з картону