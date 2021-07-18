Рекордна кількість ЛГБТ-спортсменів на Олімпіаді в Токіо: список країн

На Іграх в столиці Японії виступить більше відкритих представників ЛГБТ, ніж на всіх попередніх Олімпіадах разом узятих. Українців в опублікованому списку немає

Колаж - "Сьогодні" / Фото: Instagram

На Олімпійських іграх в Токіо виступлять 142 відкритих ЛГБТ-спортсмени, це число перевищує кількість ЛГБТ-олімпійців, які брали участь у всіх попередніх літніх Олімпійських іграх разом узятих.

Про це повідомляє Out Sports.

Також на Олімпіаду до Токіо приїхало вдвічі більше ЛГБТ-спортсменів, ніж на Ігри 2016 в Ріо-де-Жанейро (56 людей).

В Олімпійських іграх 2012 року в Лондоні брало участь 23 представники ЛГБТ.

Виходячи з опублікованих даних, ЛГБТ-олімпійці представлять 25 різних країн. За цим показником лідирує збірна США, вони привезуть на Ігри 34 представники ЛГБТ. За ними – команди Канади (16), Великої Британії (15) і Нідерландів (13). Спортсменів з України в списку, оприлюдненому Out Sports, немає.

При цьому жінок в 8 разів більше, ніж чоловіків. Найбільше представниць ЛГБТ – понад 30 – у жіночому футболі.

Серед них топ-зірка – найкраща футболістка світу американка Меган Рапіноу. Виступить в Токіо і її кохана – баскетболістка збірної США С'ю Берд.

Читайте також: Ніякого сексу! З'явилося пояснення, чому ліжка на Олімпіаді – з картону

Реклама

Відзначимо, що до зібраної статистики увійшла перша спортсменка-трансгендер в історії ОІ – важкоатлетка Лорел Габбард з Нової Зеландії, яка раніше була Гевіном. Вона – син колишнього мера Окленда.

Хоча шоковані суперниці Хаббард вважають, що це нечесно. Деякі з них стверджують, що успіхи Лорел пов'язані з її чоловічим тілом, яке майже не змінилося після операції зі зміни статі.