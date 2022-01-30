Рефері не встиг: боксера продовжували бити після нокауту

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Вже в другому раунді Каррінгтон затиснув свого опонента в кутку і почав бити, поки на допомогу Брауну не прийшов рефері.
При цьому Браун після перших кількох ударів вже стояв на напівзігнутих ногах, але Каррінгтон продовжував завдавати ударів.
Каррінгтон здобув другу перемогу у двох боях на професійному рингу. У США 24-річний боксер вважається досить перспективним.
Браун також проводив другий бій у кар'єрі, але тепер у його послужному списку є перша поразка.
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