Ребров хоче забрати в Азію лідера Шахтаря

Педріньо може стати підопічним Сергія Реброва

Вже 20 серпня має стартувати новий сезон УПЛ. Пройти він має на території України попри війну проти фашистської Росії.

Це може відлякати легіонерів, які не захочуть їхати до країни, де запроваджено воєнний стан. Шахтар уже навесні почав працевлаштовувати своїх гравців. У Бразилію поїхав Майкон, Реал підписав Вінісіуса Тобіаса, а Тете грає у Ліоні.

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Цього літа команду може покинути Педріньо, який перейшов у Шахтар минулого літа. Як стверджує Goal.com, інтерес до бразильця проявляється команда Сергія Реброва Аль-Айн

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Повідомляється, що команда з ОАЕ готова заплатити донеччанам 18 мільйонів євро та підписати з Педріньо контракт на три роки із зарплатою 7 млн євро. Крім того, Аль-Айн готовий надати Шахтарю опцію зворотного викупу.

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Через два роки донеччани зможуть викупити Педріньо за ту саму суму, яку аравійці заплатять цього літа. Цього сезону бразилець провів 19 матчів за "гірників", відзначившись чотирма голами та двома асистами.