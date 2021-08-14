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Реал спростував чутки про вихід із чемпіонату Іспанії

Олександр Трикіша
14 серпня, 15:41
Керівництво мадридського Реала назвало брехнею чутки про вихід клубу із чемпіонату Іспанії. Інформація з'явилася на тлі невдоволення клубу політикою Ла Ліги

/ Фото: Reuters

Сьогодні видання Mundo Deportivo повідомило, що Реал вивчав можливість виходу з Ла Ліги і подальшого переходу в англійську Прем'єр-лігу.

"Реал Мадрид хоче заявити, що ця інформація є повністю брехливою, абсурдною і неможливою, і вона тільки має намір потривожити вкотре повсякденне життя нашого клубу", – йдеться на офіційному сайті Реала.

Флорентіно Перес / Фото: Reuters

Чутки пояснювалися тим, що президент Реала Флорентіно Перес розлютився на керівництво Ла Ліги, яке не підтримало клуб щодо створення Суперліги.

А останньою краплею стало підписання контракту з інвестфондом CVC, проти чого виступили не тільки клуби, але навіть Федерація футболу Іспанії.

Раніше ми писали, що журналіст шантажував президента Реала, вимагаючи за мовчання величезні гроші. Іспанський журналіст Хосе Антоніо Абеллан хотів розбагатіти на аудіозаписах, де голова мадридського Реала Флорентіно Перес паплюжить футболістів і тренерів.

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