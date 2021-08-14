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Реал опроверг слухи о выходе из чемпионата Испании

Александр Трикиша
14 августа, 15:41
Руководство Мадридского Реала назвало ложью слухи о выходе клуба из чемпионата Испании. Информация появилась на фоне недовольства клуба политикой Ла Лиги

Флорентино Перес не будет уводить Реал из чемпионата Испании / Фото: Reuters

Сегодня издание Mundo Deportivo сообщило, что Реал изучал возможность выхода из Ла Лиги и дальнейшего перехода в английскую Премьер-лигу.

"Реал Мадрид хочет заявить, что эта информация является полностью ложной, абсурдной и невозможной, и она только намеревается потревожить, в очередной раз, повседневную жизнь нашего клуба", – говорится на официальном сайте Реала.

Флорентино Перес / Фото: Reuters

Слухи объяснялись тем, что президент Реала Флорентино Перес разозлился на руководство Ла Лиги, которое не поддержало клуб при создании Суперлиги.

А последней каплей стало подписание контракта с инвестфондом CVC, против чего выступили не только клубы, но даже Федерация футбола Испании.

Ранее мы писали, что журналист шантажировал президента Реала, требовав за молчание огромные деньги. Испанский журналист Хосе Антонио Абеллан хотел разбогатеть на аудиозаписях, где глава мадридского Реала Флорентино Перес поливает грязью футболистов и тренеров.

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