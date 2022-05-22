РБ Лейпциг виграв свій перший трофей в історії

Гравець Лейпцигу у захваті від трофею

У суботу було зіграно фінал Кубка Німеччини. За трофей билися РБ Лейпциг та Фрайбург.

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Рахунок було відкрито у першому таймі. На 19-й хвилині відзначився півзахисник Фрайбурга Максиміліан Еггештайн. Лейпциг відігрався після перерви, рахунок на 76-й хвилині зрівняв Крістофер Нкунку.

Основний та додатковий час завершився з рахунком – 1:1. А у серії пенальті Лейпциг виграв – 4:2.

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Зазначимо, що для клубу, заснованого у 2009 році це перший офіційний трофей в історії. У 2019 та 2021 роках Лейпциг вже виходив у фінал Кубка Німеччини, але програвав там.

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Раніше ми писали, що завершилася жіноча Ліга чемпіонів. Ліон у фіналі обіграв Баварію завдяки чудо-голу.