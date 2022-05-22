РБ Лейпциг выиграл свой первый трофей в истории

Игрок Лейпцига в восторге от трофея / Фото: REUTERS

В субботу был сыгран финал Кубка Германии. За трофей бились РБ Лейпциг и Фрайбург.

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Счет был открыт в первом тайме. На 19-й минуте отличился полузащитник Фрайбурга Максимилиан Эггештайн. Лейпциг отыгрался после перерыва, счет на 76-й минуте сравнял Кристофер Нкунку.

Основное и дополнительное время завершилось со счетом – 1:1. А в серии пенальти Лейпциг выиграл – 4:2.

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Отметим, что для клуба, основанного в 2009 году, это первый официальный трофей в истории. В 2019 и в 2021 годах Лейпциг уже выходил в финал Кубка Германии, но проигрывал там.

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