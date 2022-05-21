Подарки привезли на лимузинах: форвард Боруссии по-царски ушел из команды

Звездный норвежский нападающий Эрлинг Холанд недавно подписал контракт с Манчестер Сити. В Англию футболист летом переедет из дортмундской Боруссии.
Перед отъездом Эрлинг решил красиво попрощаться с партнерами и сотрудниками Боруссии.
Как сообщает Goal, все футболисты и тренеры дортмундского клуба получили от Холанда эксклюзивные часы Rolex стоимостью примерно 15 тысяч евро.
Часы доставили на базу клуба на двух лимузинах. Они были упакованы в подарочные коробки с инициалами и фотографиями Холанда.
Кроме того, футболист сделал подарки еще и персоналу Боруссии. Все достались часы Omega, стоимостью от 5 до 7 тысячи евро.
В общей сложности на подарки норвежец потратит более полумиллиона евро.
Ранее мы сообщали, как Эрлинг Холанд поддержал Украину. Норвежец принял участие в благотворительном матче с Динамо и встретился с воспитанником "бело-синих", который покинул Украину из-за агрессии России.