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Подарунки привезли на лімузинах: форвард Борусії по-царськи пішов із команди

Павло Василенко Павло Василенко Редактор Спорт Сьогодні
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21 травня, 18:21
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Ерлінг Холанд вирішив віддячити всім співробітникам дортмундської команди і подарував кожному дорогий годинник
Ерлінг Голанд. Фото: REUTERS/Leon Kuegeler
Ерлінг Голанд. Фото: REUTERS/Leon Kuegeler

Зірковий норвезький нападник Ерлінг Голанд нещодавно підписав контракт із Манчестер Сіті. В Англію футболіст улітку переїде з дортмундської Боруссії.

Перед від'їздом Ерлінг вирішив красиво попрощатися з партнерами та співробітниками Борусії.

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Як повідомляє Goal, всі футболісти та тренери дортмундського клубу отримали від Голанда ексклюзивний годинник Rolex вартістю приблизно 15 тисяч євро.

Годинники доставили на базу клубу на двох лімузинах. Вони були упаковані в подарункові коробки з ініціалами та фотографіями Голанда.

Крім того, футболіст зробив подарунки ще й персоналу Боруссії. Всім дісталися годинники Omega, вартістю від 5 до 7 тисяч євро.

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Загалом на подарунки норвежець витратить понад півмільйона євро.

Раніше ми повідомляли, як Ерлінг Холанд підтримав Україну. Норвежець взяв участь у благодійному матчі з Динамо та зустрівся з вихованцем "біло-синіх", який залишив Україну через агресію Росії.


Ерлінг Холанд солідарний із народом України
Ерлінг Холанд солідарний із народом України / Фото: Twitter, Колаж: Сьогодні

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