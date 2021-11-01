1 листопада 17:00
Дніпро-1 --
Минай --
1 листопада 19:30
Ворскла --
Чорноморець --
5 листопада 19:30
Олександрія --
Металіст 1925 --
6 листопада 14:00
Минай --
Маріуполь --
6 листопада 17:00
Динамо --
Ворскла --
6 листопада 19:30
Чорноморець --
Рух --
7 листопада 14:00
Інгулець --
Дніпро-1 --
7 листопада 17:00
Колос --
Шахтар --
7 листопада 17:00
Зоря --
Верес --
7 листопада 19:30
Львів --
Десна --
2 листопада 19:45
Вольфсбург --
Зальцбург --
2 листопада 19:45
Мальме --
Челсі --
2 листопада 22:00
Динамо --
Барселона --
2 листопада 22:00
Баварія --
Бенфіка --
2 листопада 22:00
Вільярреал --
Янг Бойз --
2 листопада 22:00
Аталанта --
Манчестер Юнайтед --
2 листопада 22:00
Севілья --
Лілль --
2 листопада 22:00
Ювентус --
Зеніт --
3 листопада 19:45
Мілан --
Порту --
3 листопада 19:45
Реал --
Шахтар --
3 листопада 22:00
Манчестер Сіті --
Брюгге --
3 листопада 22:00
Лейпциг --
ПСЖ --
3 листопада 22:00
Ліверпуль --
Атлетіко --
3 листопада 22:00
Спортинг --
Бешикташ --
3 листопада 22:00
Боруссія Д --
Аякс --
3 листопада 22:00
Шериф --
Інтер --
Змінити мову на: RU Перейти до новин
Головна Спорт Новини футболу

Хіба таке можливе? Форвард Сент-Етьєна забив неймовірний гол зі своєї половини поля

Сергій Шаховець
1 листопада, 11:32
Туніський нападник Сент-Етьєна Вахбі Хазрі у матчі французької Ліги 1 із Метцем забив гол ударом із 68 метрів

Туніський форвард Сент-Етьєна Вахбі Хазрі забив гол із рекордної дистанції / Фото: Колаж: Сьогодні

Команда Хазрі вже на 9-й хвилині зустрічі програвала 0:1. Проте вже через сім хвилин Сент-Етьєн зміг зрівняти рахунок завдяки неймовірному голу туніського форварда.

Читайте також: Просто гармата! Ібра забив 400-й гол у чемпіонатах (відео)

Реклама

Коли нічого не віщувало небезпеки, Хазрі перехопив м'яч біля свого штрафного майданчика і пробіг із ним кілька метрів. Піднявши очі, гравець Сент-Етьєна побачив, що воротар суперника далеко вийшов із воріт.

"Чому б і ні?", – подумав Хазрі і пробив із 68 метрів. М'яч по високій траєкторії перелетів через невдаху голкіпера і опустився точно в ціль.

Реклама

За даними аналітиків Opta Sports, це новий рекорд Ліги 1. Раніше у Франції ніхто не забивав з такої відстані, принаймні з сезону 2006/07, коли ресурс почав вести статистику ліги.

Автор унікального голу 30-річний Вахбі Хазрі – гравець збірної Тунісу. Раніше він виступав за команди Бордо, Ренн, Сандерленд. Трансферна вартість футболіста за даними Transfermarkt становить 4,5 мільйонів євро.

Реклама

Дивіться відео цього неймовірного гола.

Матч так і закінчився із рахунком 1:1. Команда Вахбі Хазрі посідає останнє 20 місце в турнірній таблиці чемпіонаті Франції. Їхній суперник, команда Метц, знаходиться на 19-му рядку Ліги 1.

Читайте також: