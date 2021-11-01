Разве такое возможно? Форвард Сент-Этьена забил невероятный гол со своей половины поля

Тунисский форвард Сент-Этьена Вахби Хазри забил гол с рекордной дистанции / Фото: Коллаж: Сегодня

Команда Хазри уже к 9-й минуте встречи проигрывала 0:1. Однако уже спустя семь минут Сент-Этьен смог сравнять счет благодаря невероятному голу тунисского форварда.

Читайте также: Просто пушка! Ибра забил 400-й гол в чемпионатах (видео)

Реклама

Когда ничего не предвещало опасности, Хазри перехватил мяч у своей штрафной площадки и пробежал с ним несколько метров. Подняв глаза, игрок Сент-Этьена увидел, что вратарь соперника далеко вышел из ворот.

"Почему бы и нет?", – подумал Хазри и пробил с 68 метров. Мяч по высокой траектории перелетел через незадачливого голкипера и опустился точно в цель.

Реклама

По данным аналитиков Opta Sports, это новый рекорд Лиги 1. Раньше во Франции никто не забивал с такого расстояния, по крайней мере с сезона 2006/07, когда ресурс начал вести статистику лиги.

Автор уникального гола 30-летний Вахби Хазри – игрок сборной Туниса, ранее выступал за команды Бордо, Ренн, Сандерленд. Трансферная стоимость футболиста по данным Transfermarkt составляет 4,5 миллиона евро.

Реклама

Смотрите видео этого невероятного гола.

Матч так и закончился со счетом 1:1. Команда Вахби Хазри занимает последнее 20-е место в турнирной таблице чемпионате Франции. Их соперник, команда Метц, находится на 19-й строчке Лиги 1.

Читайте также: