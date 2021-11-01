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Разве такое возможно? Форвард Сент-Этьена забил невероятный гол со своей половины поля

Сергей Шаховец
1 ноября, 11:32
Тунисский нападающий Сент-Этьена Вахби Хазри в матче французской Лиги 1 с Метцем забил гол ударом с 68 метров

Тунисский форвард Сент-Этьена Вахби Хазри забил гол с рекордной дистанции / Фото: Коллаж: Сегодня

Команда Хазри уже к 9-й минуте встречи проигрывала 0:1. Однако уже спустя семь минут Сент-Этьен смог сравнять счет благодаря невероятному голу тунисского форварда.

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Когда ничего не предвещало опасности, Хазри перехватил мяч у своей штрафной площадки и пробежал с ним несколько метров. Подняв глаза, игрок Сент-Этьена увидел, что вратарь соперника далеко вышел из ворот.

"Почему бы и нет?", – подумал Хазри и пробил с 68 метров. Мяч по высокой траектории перелетел через незадачливого голкипера и опустился точно в цель.

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По данным аналитиков Opta Sports, это новый рекорд Лиги 1. Раньше во Франции никто не забивал с такого расстояния, по крайней мере с сезона 2006/07, когда ресурс начал вести статистику лиги.

Автор уникального гола 30-летний Вахби Хазри – игрок сборной Туниса, ранее выступал за команды Бордо, Ренн, Сандерленд. Трансферная стоимость футболиста по данным Transfermarkt составляет 4,5 миллиона евро.

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Смотрите видео этого невероятного гола.

Матч так и закончился со счетом 1:1. Команда Вахби Хазри занимает последнее 20-е место в турнирной таблице чемпионате Франции. Их соперник, команда Метц, находится на 19-й строчке Лиги 1.

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