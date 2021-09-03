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"Розбився на самокаті": не стало зіркового арбітра з Росії

Олег Люлька
3 вересня, 15:47
Заступнику головного судді російських змагань з пляжного футболу Олександру Березкіну був 41 рік

Березкін був унікальним рефері для РФ / Фото: Instagram

Про смерть Березкіна повідомила Федерація пляжного футболу Росії.

Він був арбітром ФІФА, єдиним суддею з РФ, які відпрацював на чотирьох чемпіонатах світу.

Причина смерті офіційно не називається. Але в коментарях під повідомленням про смерть Березкіна в Instagram-акаунті Федерації пляжного футболу Росії один з користувачів запитав: "Що трапилося?"

На що пролунала відповідь: "На самокаті розбився".

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