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"Разбился на самокате": не стало звездного арбитра из России

Олег Люлька
3 сентября, 15:47
Заместителю главного судьи всероссийских соревнований по пляжному футболу Александру Березкину был 41 год

Березкин был уникальным рефери для РФ / Фото: Instagram

О смерти Березкина сообщила Федерация пляжного футбола России.

Он был арбитром ФИФА, единственным судьей из РФ, отработавшим на четырех чемпионатах мира.

Причина смерти официально не называется. Но в комментариях под сообщением о смерти Березкина в Instagram-аккаунте Федерации пляжного футбола России один из пользователей задал вопрос: "Что случилось?"

На что прозвучал ответ: "На самокате разбился".

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