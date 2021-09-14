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Верес --
25 вересня 00:00
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Зоря --
25 вересня 00:00
Колос --
Ворскла --
25 вересня 00:00
Десна --
Металіст 1925 --
25 вересня 00:00
Минай --
Львів --
25 вересня 00:00
Олександрія --
Маріуполь --
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Розбив ракетку в друзки і налякав болгьорл: емоції Джоковича на US Open

Сергій Шаховець
14 вересня, 20:51
Поразка у фіналі Відкритого чемпіонату США з тенісу сильно засмутила першу ракетку світу Новака Джоковича

Новак Джокович у фіналі US Open не зміг стримати емоції / Фото: Reuters

Нагадаємо, що сербський тенісист поступився росіянину Даниїлу Медведєву три сети з однаковим рахунком 4:6.

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Всю злість через поразку Джокович хотів проявити на своїй ракетці. Але розбити її вдалося не з першої спроби.

Після програного другого сету Новак вже замахнувся вчинити акт відплати, але раптом зупинився – повз якраз пробігала болгьорл, яка злякалася дій Джоковича, тим самим охолодила його запал.

Але повторно сербському тенісистові вже ніхто не завадив. Програвши один з розіграшів, він все-таки зламав свою ракетку.

До речі, за свою неспортивну поведінку Джокович був оштрафований на 5 тисяч доларів.

Джокович сильно засмутився програшу у фіналі US Open / Фото: Reuters

Але для першої ракетки світу це дрібниці, адже тільки за вихід у фінал US Open він заробив 1 мільйон 125 тисяч доларів.

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