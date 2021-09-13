Падіння цеглини: російський тенісист здивував своєю поведінкою після перемоги на US Open

Даніїл Медведєв став першим російським тенісистом в чоловічому одиночному розряді з 2000-го року, хто зміг виграти US Open. У 2000-му році американський "Шолом" підкорився Марату Сафіну.
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У фінальному матчі росіянин обіграв серба Новака Джоковича з рахунком – 6:4, 6:4, 6:4.
Тривалість зустрічі становила 2 години 17 хвилин. За всю гру Даніїл виконав 16 ейсів, допустив 9 подвійних помилок і реалізував 4 брейк-пойнта з 8. На рахунку Джоковича 6 подач навиліт, 3 подвійні помилки і 1 брейк при 6 брейк-пойнтах.
Для Медведєва це перший титул на турнірах "Великого шолома". Раніше росіянин двічі виходив у фінал, але в обох випадках програвав.
Новак Джокович упустив можливість оформити календарний "Великий шолом". Раніше серб в цьому році здобув перемоги на Australian Open, Ролан Гаррос і Уїмблдоні.
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Після реалізованого матчбола Даніїл впав на корт і кілька секунд пролежав нерухомо.
За словами Медведєва, він спробував спародіював святкування гола з футбольного симулятора FIFA, яке виходить шляхом натискання кнопок L2 і Left на джойстику. Геймери називають такий вид святкування "падіння цеглини".
@DaniilMedwed pic.twitter.com/VlqihQ7hSY- US Open Tennis (@usopen) September 12, 2021