Падіння цеглини: російський тенісист здивував своєю поведінкою після перемоги на US Open

У фінальному поєдинку російський тенісист обіграв Новака Джоковича і зробив пародію на святкування голу з футбольного симулятора FIFA

Медведєв з трофеєм US Open / Фото: REUTERS

Даніїл Медведєв став першим російським тенісистом в чоловічому одиночному розряді з 2000-го року, хто зміг виграти US Open. У 2000-му році американський "Шолом" підкорився Марату Сафіну.

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У фінальному матчі росіянин обіграв серба Новака Джоковича з рахунком – 6:4, 6:4, 6:4.

Тривалість зустрічі становила 2 години 17 хвилин. За всю гру Даніїл виконав 16 ейсів, допустив 9 подвійних помилок і реалізував 4 брейк-пойнта з 8. На рахунку Джоковича 6 подач навиліт, 3 подвійні помилки і 1 брейк при 6 брейк-пойнтах.

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Для Медведєва це перший титул на турнірах "Великого шолома". Раніше росіянин двічі виходив у фінал, але в обох випадках програвав.

Новак Джокович упустив можливість оформити календарний "Великий шолом". Раніше серб в цьому році здобув перемоги на Australian Open, Ролан Гаррос і Уїмблдоні.

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Після реалізованого матчбола Даніїл впав на корт і кілька секунд пролежав нерухомо.

За словами Медведєва, він спробував спародіював святкування гола з футбольного симулятора FIFA, яке виходить шляхом натискання кнопок L2 і Left на джойстику. Геймери називають такий вид святкування "падіння цеглини".