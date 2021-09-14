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Лейпциг --
Брюгге --
28 сентября 22:00
Порту --
Ливерпуль --
28 сентября 22:00
Милан --
Атлетико --
28 сентября 22:00
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Заря --
25 сентября 00:00
Колос --
Ворскла --
25 сентября 00:00
Десна --
Металлист 1925 --
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Минай --
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Разбил ракетку в дребезги и напугал болгерл: эмоции Джоковича на US Open

Сергей Шаховец
14 сентября, 20:51
Поражение в финале Открытого чемпионата США по теннису сильно расстроило первую ракетку мира Новака Джоковича

Новак Джокович в финале US Open не смог сдержать эмоции / Фото: Reuters

Напомним, что сербский теннисист уступил россиянину Даниилу Медведеву три сета с одинаковым счетом 4:6.

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Всю злость за поражение Джокович хотел возместить на своей ракетке. Но разбить ее удалось не с первой попытки.

После проигранного второго сета Новак уже замахнулся совершить акт возмездия, но вдруг остановился – мимо как раз пробегала болгерл, которая испугалась действий Джоковича, тем самым охладила его пыл.

Но повторно сербскому теннисисту уже никто не помешал. Проиграв один из розыгрышей, он все-таки сломал свою ракетку.

Кстати, за свое неспортивное поведение Джокович был оштрафован на пять тысяч долларов.

Джокович сильно расстроился проигрышу в финале US Open / Фото: Reuters

Но для первой ракетки мира это мелочи, ведь только за выход в финал US Open он заработал 1,125 млн долларов.

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