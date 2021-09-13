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Падение кирпича: российский теннисист удивил своим поведением после победы на US Open

Любомир Луканюк Любомир Луканюк Редактор редакции Спорт
13 сентября, 08:05
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В финальном поединке российский теннисист обыграл Новака Джоковича и спародировал празднование гола из футбольного симулятора FIFA
Медведев с трофеем US Open
Медведев с трофеем US Open / Фото: REUTERS

Даниил Медведев стал первым российским теннисистом в мужском одиночном разряде с 2000 года, кто смог выиграть US Open. В 2000 году американский "Шлем" покорился Марату Сафину.

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В финальном матче россиянин обыграл серба Новака Джоковича со счетом – 6:4, 6:4, 6:4.

Продолжительность встречи составила 2 часа 17 минут. За всю игру Даниил выполнил 16 эйсов, допустил девять двойных ошибок и реализовал четыре брейк-пойнта из восьми. На счету Джоковича шесть подач навылет, три двойные ошибки и один брейк при шести брейк-пойнтах.

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Для Медведева это первый титул на турнирах "Большого шлема". Ранее россиянин дважды выходил в финал, но в обоих случаях проигрывал.

Новак Джокович упустил возможность оформить календарный "Большой шлем". Ранее серб в этом году одержал победы на Australian Open, Ролан Гаррос и Уимблдоне.

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После реализованного матчбола Даниил упал на корт и несколько секунд пролежал неподвижно.

По словам Медведева, он попытался спародировать празднование гола из футбольного симулятора FIFA, которое получается путем нажатия кнопок L2 и Left на джойстике. Геймеры называют такой вид празднования "падение кирпича".

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