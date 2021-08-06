У суботу, 7 серпня, на Олімпійських іграх в Токіо виступлять 34 представники України. Вболіваємо за всіх наших спортсменів і сподіваємося на медалі!

Ярослава Магучіх і Олександр Хижняк поборються за медалі на Олімпіаді -2020 / Фото: Reuters

Наші 34 олімпійці позмагаються в дев'яти видах спорту. Тримаємо кулаки за боксера Олександра Хижняка – він буде битися у фіналі боксерського турніру о 8:45. Вболіваємо за стрибуна у воду Олексія Середу, представниць художньої гімнастики. Реальні шанси на медаль у нашої команди в артистичному плаванні й Оксани Лівач, яка побореться за бронзу у вільній боротьбі. Особливі надії покладаємо на Ярославу Магучіх, яка виступить у фіналі змагань зі стрибків у висоту.

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Розклад українців на Олімпіаді у Токіо 7 серпня:

01:00. Легка атлетика. Жінки, марафон. Вікторія Калюжна, Дар'я Михайлова, Євгена Прокоф'єва

03:37. Гребля на байдарці і каное. Жінки, каное-двійка. Півфінал. Лузан/Четверикова

03:44. Гребля на байдарці і каное. Чоловіки, каное-одиночка. Півфінал. Павло Алтухов, Юрій Вандюк

04:00. Художня гімнастика. Командне багатоборство. Кваліфікація. Україна

04:00. Стрибки у воду. Чоловіки, 10 м. Півфінал. Олексій Середа . Фінал о 9:00

04:14. Гребля на байдарці і каное. Жінки, байдарка-четвірка. півфінал Україна

08:35. Сучасне п'ятиборство. Чоловіки. Фінал. Павло Тимощенко

08:45. Бокс. Чоловіки, категорія до 75 кг. Фінал. Олександр Хижняк

09:20. Художня гімнастика. Приватне багатоборстві. Фінал. Христина Прикордонна, Вікторія Онопрієнко

09:45. Велотрек. Жінки, спринт. 1/8 фіналу. Олена Старикова

12:52. Вільна боротьба. Жінки, до 50 кг. Втішна сутичка. Оксана Лівач

13:30. Артистичне плавання. Групи, довільна програма. Фінал. Україна

13:35. Легка атлетика. Жінки, стрибки в висоту. Фінал. Ірина Геращенко, Юлія Левченко, Ярослава Магучіх

Станіслав Горуна бронзовий медаліст Олімпіади-2020 в Токіо / Фото: Reuters Реклама

У п'ятницю, 6 серпня, українці завоювали одну медаль:

Нагадаємо, всі результати українців на Олімпійських іграх в Токіо ви можете знайти на нашому сайті.