В субботу, 7 августа, на Олимпийских играх в Токио выступят 34 представителя Украины. Болеем за всех наших спортсменов и надеемся на медали!

Ярослава Магучих и Александр Хижняк поборются за медали на Олимпиаде -2020 / Фото: Reuters

Наши 34 олимпийца посоревнуются в девяти видах спорта. Держим кулаки за боксера Александра Хижняка – он будет сражаться в финале боксерского турнира в 8:45. Болеем за прыгуна в воду Алексея Середу, представительниц художественной гимнастики. Реальные шансы на медаль у нашей команды в артистическом плавании и Оксаны Ливач, которая поборется за бронзу в вольной борьбе. Особые надежды возлагаем на Ярославу Магучих, которая выступит в финале соревнований по прыжкам в высоту.

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Расписание украинцев на Олимпиаде в Токио 7 августа:

01:00. Легкая атлетика. Женщины, марафон. Виктория Калюжна, Дарья Михайлова, Евгения Прокофьева

03:37. Гребля на байдарке и каноэ. Женщины, каноэ-двойка. Полуфинал. Лузан/Четверикова

03:44. Гребля на байдарке и каноэ. Мужчины, каноэ-одиночка. Полуфинал. Павел Алтухов, Юрий Вандюк

04:00. Художественная гимнастика. Командное многоборье. Квалификация. Украина

04:00. Прыжки в воду. Мужчины, 10 м. Полуфинал. Алексей Середа. Финал в 9:00

04:14. Гребля на байдарке и каноэ. Женщины, байдарка-четверка. Полуфинал Украина

08:35. Современное пятиборье. Мужчины. Финал. Павел Тимощенко

08:45. Бокс. Мужчины, категория до 75 кг. Финал. Александр Хижняк

09:20. Художественная гимнастика. Личное многоборье. Финал. Кристина Пограничная, Виктория Оноприенко

09:45. Велотрек. Женщины, спринт. 1/8 финала. Елена Старикова

12:52. Вольная борьба. Женщины, до 50 кг. Утешительная схватка. Оксана Ливач

13:30. Артистическое плавание. Группы, произвольная программа. Финал. Украина

13:35. Легкая атлетика. Женщины, прыжки в высоту. Финал. Ирина Геращенко, Юлия Левченко, Ярослава Магучих

Станислав Горуна бронзовый медалист Олимпиады-2020 в Токио / Фото: Reuters Реклама

В пятницу, 6 августа, украинцы завоевали одну медаль:

Напомним, все результаты украинцев на Олимпийских играх в Токио вы можете найти на нашем сайте.