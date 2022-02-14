Дмитро Підручний очолить українську команду в естафеті / Фото: REUTERS

У вівторок українці боротимуться за медалі у біатлоні та лижному двоборстві. А Анастасії Шаботовій ще треба пробитися у довільну програму. До речі, організатори турніру змінили регламент через допінгістку з Росії.

Розклад українців на Олімпіаді у Пекіні 15 лютого

08:30. Біатлон. Чоловіча естафета: Богдан Цимбал, Артем Прима, Антон Дудченко, Дмитро Підручний

Чоловіча естафета: Богдан Цимбал, Артем Прима, Антон Дудченко, Дмитро Підручний 09:00. Лижне двоборство. Трамплін, 10:00 – гонка 10 км: Дмитро Мазурчук

Трамплін, 10:00 – гонка 10 км: Дмитро Мазурчук 12:00. Фігурне катання. Коротка програма: Анастасія Шаботова

Нагадаємо, що українці поки що не здобули жодної медалі в Китаї. Найкращим результатом є восьме місце Юлії Джими у спринтерській гонці з біатлону. Які місця займають наші спортсмени на Олімпіаді у Пекіні.

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На 14 лютого у медальному заліку Олімпіади-2022 лідирує команда Норвегії. Вони завоювали найбільшу кількість як золотих медалей, і нагород загалом.