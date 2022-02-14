15 февраля 22:00
ПСЖ --
Реал --
15 февраля 22:00
Спортинг --
Манчестер Сити --
16 февраля 22:00
Интер --
Ливерпуль --
16 февраля 22:00
Зальцбург --
Бавария --
22 февраля 22:00
Вильярреал --
Ювентус --
22 февраля 22:00
Челси --
Лилль --
23 февраля 22:00
Атлетико --
Манчестер Юнайтед --
23 февраля 22:00
Бенфика --
Аякс --
15 февраля 22:15
Манчестер Юнайтед --
Брайтон --
17 февраля 19:45
Барселона --
Наполи --
17 февраля 22:00
Порту --
Лацио --
17 февраля 22:00
Аталанта --
Олимпиакос --
19 февраля 19:30
Манчестер Сити --
Тоттенхэм --
20 февраля 17:15
Валенсия --
Барселона --
20 февраля 18:30
Боруссия Д --
Боруссия М --
24 февраля 19:45
Лацио --
Порту --
24 февраля 19:45
Олимпиакос --
Аталанта --
24 февраля 22:00
Наполи --
Барселона --
25 февраля 14:00
Минай --
Заря --
26 февраля 14:00
Динамо --
Ингулец --
26 февраля 17:00
Металлист 1925 --
Шахтер --
26 февраля 19:30
Александрия --
Львов --
27 февраля 14:00
Ворскла --
Верес --
27 февраля 17:00
Днепр-1 --
Десна --
27 февраля 19:30
Черноморец --
Мариуполь --
28 февраля 19:30
Рух --
Колос --
Изменить язык на: UA Перейти к новостям
Главная Новости спорта Олимпиада Пекин 2022

Расписание украинцев на Олимпиаде в Пекине 15 февраля

Александр Трикиша
14 февраля, 23:53
Во вторник, 15 февраля, на Олимпийских играх в Пекине выступят шесть украинских спортсменов в трех видах спорта. Расписание украинцев на Олимпиаде-2022

Дмитрий Пидручный возглавит украинскую команду в эстафете / Фото: REUTERS

Во вторник украинцы будут бороться за медали в биатлоне и лыжном двоеборье. А Анастасии Шаботовой еще нужно пробиться в произвольную программу. Кстати, организаторы турнира изменили регламент из-за допингистки из России.

Расписание украинцев на Олимпиаде в Пекине 15 февраля

  • 08:30. Биатлон. Мужская эстафета: Богдан Цымбал, Артем Прима, Антон Дудченко, Дмитрий Подручный
  • 09:00. Лыжное двоеборье. Трамплин, 10:00 – гонка 10 км: Дмитрий Мазурчук
  • 12:00. Фигурное катание. Короткая программа: Анастасия Шаботова

Напомним, что украинцы пока не завоевали ни одной медали в Китае. Лучшим результатом является восьмое место Юлии Джимы в спринтерской гонке по биатлону. Какие места занимают наши спортсмены на Олимпиаде в Пекине.

Реклама

На 14 февраля в медальном зачете Олимпиады-2022 лидирует команда Норвегии. Они завоевали наибольшее количество как золотых медалей, так и наград в целом.