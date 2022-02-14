Дмитрий Пидручный возглавит украинскую команду в эстафете / Фото: REUTERS

Во вторник украинцы будут бороться за медали в биатлоне и лыжном двоеборье. А Анастасии Шаботовой еще нужно пробиться в произвольную программу. Кстати, организаторы турнира изменили регламент из-за допингистки из России.

Расписание украинцев на Олимпиаде в Пекине 15 февраля

08:30. Биатлон. Мужская эстафета: Богдан Цымбал, Артем Прима, Антон Дудченко, Дмитрий Подручный

Мужская эстафета: Богдан Цымбал, Артем Прима, Антон Дудченко, Дмитрий Подручный 09:00. Лыжное двоеборье. Трамплин, 10:00 – гонка 10 км: Дмитрий Мазурчук

Трамплин, 10:00 – гонка 10 км: Дмитрий Мазурчук 12:00. Фигурное катание. Короткая программа: Анастасия Шаботова

Напомним, что украинцы пока не завоевали ни одной медали в Китае. Лучшим результатом является восьмое место Юлии Джимы в спринтерской гонке по биатлону. Какие места занимают наши спортсмены на Олимпиаде в Пекине.

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На 14 февраля в медальном зачете Олимпиады-2022 лидирует команда Норвегии. Они завоевали наибольшее количество как золотых медалей, так и наград в целом.