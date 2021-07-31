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Розклад українців на Олімпіаді 1 серпня: Вболіваємо за Романчука, його дружину, Хижняка і Деху

31 липня, 19:59

Олег Люлька

У неділю на Іграх у Токіо визначаються нові чемпіони та призери літніх Ігор – цього дня в столиці Японії виступає 11 представників України. Тримаємо кулаки і чекаємо нагород!

Михайло Романчук та його дружина Марина / Фото: НОК України

Особливі надії України цього дня пов'язані з плавцем Михайлом Романчуком, який після "бронзи" на 800-метрівці посперечається за "золото" на дистанції 1500 метрів.

Одночасно з Михайлом Романчуком виступає і його дружина – стрибунка в довжину Марина Бех-Романчук – правда, поки що лише в кваліфікації.

Український плавець Михайло Романчук / Фото: Reuters

Також у неділю є шанс на медаль у нашої штангістки Ірини Дехи – чинна чемпіонка Європи побореться за нагороди в категорії до 76 кг.

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Ірина Деха / Фото: НОК України

УКРАЇНЦІ НА ОЛІМПІАДІ 1 СЕРПНЯ

Олександр Хижняк. Фото – AIBA

Нагадаємо, раніше на Олімпіаді в Токіо Україна здобула п'ять бронзових медалей – їх нашій країні принесли дзюдоїстка Дар'я Білодід, шпажист Ігор Рейзлін, дует стрільців з пневматичного пістолета Олена Костевич/Олег Омельчук, плавець Михайло Романчук та тенісистка Еліна Світоліна.

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Джерело: Сегодня|Спорт

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