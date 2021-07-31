Розклад українців на Олімпіаді 1 серпня: Вболіваємо за Романчука, його дружину, Хижняка і Деху

У неділю на Іграх у Токіо визначаються нові чемпіони та призери літніх Ігор – цього дня в столиці Японії виступає 11 представників України. Тримаємо кулаки і чекаємо нагород!

Михайло Романчук та його дружина Марина / Фото: НОК України

Особливі надії України цього дня пов'язані з плавцем Михайлом Романчуком, який після "бронзи" на 800-метрівці посперечається за "золото" на дистанції 1500 метрів.

Одночасно з Михайлом Романчуком виступає і його дружина – стрибунка в довжину Марина Бех-Романчук – правда, поки що лише в кваліфікації.

Український плавець Михайло Романчук / Фото: Reuters

Також у неділю є шанс на медаль у нашої штангістки Ірини Дехи – чинна чемпіонка Європи побореться за нагороди в категорії до 76 кг.

Реклама

Ірина Деха / Фото: НОК України

УКРАЇНЦІ НА ОЛІМПІАДІ 1 СЕРПНЯ

2:30. Кульова стрільба. Чоловіки, скорострільний пістолет 25 метрів (кваліфікація): Павло Коростильов

Кульова стрільба. Чоловіки, скорострільний пістолет 25 метрів (кваліфікація): 3:30. Легка атлетика. Жінки, метання молота (кваліфікація): Ірина Новожилова

Легка атлетика. Жінки, метання молота (кваліфікація): 3:40. Легка атлетика. Жінки, 3000 метрів з перешкодами (кваліфікація): Наталя Стребкова

Легка атлетика. Жінки, 3000 метрів з перешкодами (кваліфікація): 3:50. Легка атлетика. Жінки, стрибки в довжину (кваліфікація): Марина Бех-Романчук

Легка атлетика. Жінки, стрибки в довжину (кваліфікація): 4:40. Легка атлетика. Жінки, метання молота (кваліфікація): Ірина Климець

Легка атлетика. Жінки, метання молота (кваліфікація): 4:44. Плавання. Чоловіки. 1500 метрів вільним стилем (фінал): Михайло Романчук, Сергій Фролов

Плавання. Чоловіки. 1500 метрів вільним стилем (фінал): 5:00. Греко-римська боротьба. До 60 кг. Ленур Теміров. Фінальний блок – о 12:15

Греко-римська боротьба. До 60 кг. Фінальний блок – о 12:15 5:00. Вільна боротьба. Жінки. До 76 кг. Алла Белінська. Фінальний блок – о 12:15

Вільна боротьба. Жінки. До 76 кг. Фінальний блок – о 12:15 6:18. Бокс. Чоловіки. До 75 кг. 1/4 фіналу: Олександр Хижняк vs Еурі Седено Мартінес (Домінікана)

Бокс. Чоловіки. До 75 кг. 1/4 фіналу: vs Еурі Седено Мартінес (Домінікана) 13:50. Важка атлетика. Жінки. До 76 кг. Ірина Деха

Олександр Хижняк. Фото – AIBA

Нагадаємо, раніше на Олімпіаді в Токіо Україна здобула п'ять бронзових медалей – їх нашій країні принесли дзюдоїстка Дар'я Білодід, шпажист Ігор Рейзлін, дует стрільців з пневматичного пістолета Олена Костевич/Олег Омельчук, плавець Михайло Романчук та тенісистка Еліна Світоліна.