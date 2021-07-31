Расписание украинцев на Олимпиаде 1 августа: Болеем за Романчука, его жену, Хижняка и Деху

Михаил Романчук и его жена Марина / Фото: НОК Украины
Особые надежды Украины в этот день связаны с пловцом Михаилом Романчуком, который после "бронзы" на 800-метровке поспорит за "золото" на дистанции 1500 метров.
Одновременно с Михаилом Романчуком выступает и его жена – прыгунья в длину Марина Бех-Романчук – правда, пока что лишь в квалификации.
Украинский пловец Михаил Романчук / Фото: Reuters
Также в воскресенье есть шанс на медаль у нашей штангистки Ирины Дехи – действующая чемпионка Европы поборется за награды в категории до 76 кг.
Ирина Деха / Фото: НОК Украины
УКРАИНЦЫ НА ОЛИМПИАДЕ 1 АВГУСТА
- 2:30. Пулевая стрельба. Мужчины, скорострельный пистолет 25 метров (квалификация): Павел Коростылев
- 3:30. Легкая атлетика. Женщины, метание молота (квалификация): Ирина Новожилова
- 3:40. Легкая атлетика. Женщины, 3000 метров с препятствиями (квалификация): Наталья Стребкова
- 3:50. Легкая атлетика. Женщины, прыжки в длину (квалификация): Марина Бех-Романчук
- 4:40. Легкая атлетика. Женщины, метание молота (квалификация): Ирина Климец
- 4:44. Плавание. Мужчины. 1500 метров вольным стилем (финал): Михаил Романчук, Сергей Фролов
- 5:00. Греко-римская борьба. До 60 кг. Ленур Темиров. Финальный блок – в 12:15
- 5:00. Вольная борьба. Женщины. До 76 кг. Алла Белинская. Финальный блок – в 12:15
- 6:18. Бокс. Мужчины. До 75 кг. 1/4 финала: Александр Хижняк vs Эури Седено Мартинес (Доминикана)
- 13:50. Тяжелая атлетика. Женщины. До 76 кг. Ирина Деха
Александр Хижняк. Фото – AIBA
Александр Хижняк. Фото – AIBA
Напомним, ранее на Олимпиаде в Токио Украина добыла пять бронзовых медалей – их нашей стране принесли дзюдоистка Дарья Белодед, шпажист Игорь Рейзлин, дуэт стрелков из пневматического пистолета Елена Костевич/Олег Омельчук, пловец Михаил Романчук и теннисистка Элина Свитолина.