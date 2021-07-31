Изменить язык на: UA Перейти к новостям

Расписание украинцев на Олимпиаде 1 августа: Болеем за Романчука, его жену, Хижняка и Деху

31 июля, 19:59

Олег Люлька

В воскресенье на Играх в Токио определяются новые чемпионы и призеры летних Игр – в этот день в столице Японии выступает 11 представителей Украины. Держим кулаки и ждем медали!

Михаил Романчук и его жена Марина / Фото: НОК Украины

Особые надежды Украины в этот день связаны с пловцом Михаилом Романчуком, который после "бронзы" на 800-метровке поспорит за "золото" на дистанции 1500 метров.

Одновременно с Михаилом Романчуком выступает и его жена – прыгунья в длину Марина Бех-Романчук – правда, пока что лишь в квалификации.

Украинский пловец Михаил Романчук / Фото: Reuters

Также в воскресенье есть шанс на медаль у нашей штангистки Ирины Дехи – действующая чемпионка Европы поборется за награды в категории до 76 кг.

Реклама

Ирина Деха / Фото: НОК Украины

УКРАИНЦЫ НА ОЛИМПИАДЕ 1 АВГУСТА

Александр Хижняк. Фото – AIBA

Напомним, ранее на Олимпиаде в Токио Украина добыла пять бронзовых медалей – их нашей стране принесли дзюдоистка Дарья Белодед, шпажист Игорь Рейзлин, дуэт стрелков из пневматического пистолета Елена Костевич/Олег Омельчук, пловец Михаил Романчук и теннисистка Элина Свитолина.

Новости на эту же тему:

Пятая "бронза" Украины! Как награждали Элину Свитолину Все украинские результаты Олимпиады-2020 в Токио Медальный зачет Олимпиады: Украина продолжает падать Допинг в пользу Украины! Минус соперница у секс-символа украинского спорта
расписание Олимпиада-2020 Украина на Олимпиаде-2020

Источник: Сегодня|Спорт

Реклама