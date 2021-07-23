24 липня стартує перший день Олімпійських ігор в Токіо. В цей день будуть розіграні медалі в велоспорті, дзюдо і стрільбі. А ще нас чекає старт змагань в бадмінтоні та боксі

Що дивитися на Олімпіаді-2020 24 липня / Фото: Reuters

Через різницю в часі, а Токіо випереджає Київ на шість годин, ранкова сесія змагань стартуватиме для нас пізно вночі. Проте, в прямому ефірі головні змагання Олімпіади-2020 можна буде побачити на каналі "UA: Перший", який доступний за допомогою сервісу OLL.TV.

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Розклад трансляцій Олімпіади-2020 на 24 липня:

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03:00 – фехтування

04:00 – спортивна гімнастика

04:35 – кульова стрільба

06:00 – дзюдо

08:30 – спортивна гімнастика

09:30 – кульова стрільба

11:00 – дзюдо

13:50 – фехтування

Раніше ми спробували спрогнозувати, від кого Україні чекати медаль Олімпіади-2020: ТОП-20 претендентів на п'єдестал в Токіо. Ми зібрали головних фаворитів Олімпійських ігор в Токіо в збірній України – від 15-річного стрибуна у воду Олексія Середи до тенісної прими Еліни Світоліної.