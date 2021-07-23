Что смотреть на Олимпиаде-2020 24 июля / Фото: Reuters
Из-за разницы во времени, а Токио опережает Киев на шесть часов, утренняя сессия соревнований будет стартовать для нас поздней ночью. Тем не менее, в прямом эфире главные соревнования Олимпиады-2020 можно будет увидеть на канале "UA:Первый", который доступен с помощью сервиса OLL.TV.
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Расписание трансляций Олимпиады-2020 на 24 июля:
- 03:00 – фехтование
- 04:00 – спортивная гимнастика
- 04:35 – пулевая стрельба
- 06:00 – дзюдо
- 08:30 – спортивная гимнастика
- 09:30 – пулевая стрельба
- 11:00 – дзюдо
- 13:50 – фехтование
Ранее мы попытались спрогнозировать, от кого Украине ждать медаль Олимпиады-2020: ТОП-20 претендентов на пьедестал в Токио. Мы собрали главных фаворитов Олимпийских игр в Токио в сборной Украины – от 15-летнего прыгуна в воду Алексея Середы до теннисной примы Элины Свитолиной.
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