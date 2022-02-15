15 лютого 22:00
ПСЖ --
Реал --
15 лютого 22:00
Спортинг --
Манчестер Сіті --
16 лютого 22:00
Інтер --
Ліверпуль --
16 лютого 22:00
Зальцбург --
Баварія --
22 лютого 22:00
Вільярреал --
Ювентус --
22 лютого 22:00
Челсі --
Лілль --
23 лютого 22:00
Атлетіко --
Манчестер Юнайтед --
23 лютого 22:00
Бенфіка --
Аякс --
15 лютого 22:15
Манчестер Юнайтед --
Брайтон --
17 лютого 19:45
Барселона --
Наполі --
17 лютого 22:00
Порту --
Лаціо --
17 лютого 22:00
Аталанта --
Олімпіакос --
19 лютого 19:30
Манчестер Сіті --
Тоттенгем --
20 лютого 17:15
Валенсія --
Барселона --
20 лютого 18:30
Боруссія Д --
Боруссія М --
24 лютого 19:45
Лаціо --
Порту --
24 лютого 19:45
Олімпіакос --
Аталанта --
24 лютого 22:00
Наполі --
Барселона --
25 лютого 14:00
Минай --
Зоря --
26 лютого 14:00
Динамо --
Інгулець --
26 лютого 17:00
Металіст 1925 --
Шахтар --
26 лютого 19:30
Олександрія --
Львів --
27 лютого 14:00
Ворскла --
Верес --
27 лютого 17:00
Дніпро-1 --
Десна --
27 лютого 19:30
Чорноморець --
Маріуполь --
28 лютого 19:30
Рух --
Колос --
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Головна Спорт Олімпіада Пекін 2022

Розклад медальних стартів 15 лютого на Олімпіаді-2022

Олександр Трикіша
15 лютого, 00:13
У вівторок, 15 лютого, на Олімпіаді-2022 у Пекіні розіграють дев'ять комплектів нагород у восьми видах спорту. Розклад усіх медальних стартів дня

Що нас чекає на Олімпіаді у Пекіні 15 лютого / Фото: REUTERS

Визначати чемпіонів спортсмени почнуть вже о 4-й ранку по Києву у змаганнях зі сноуборду, а останнім нагороди розіграють чоловічі двійки у змаганнях з бобслею.

Читайте також: Розклад українців на Олімпіаді у Пекіні 15 лютого

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Розклад медальних стартів 15 лютого на Олімпіаді-2022

Сноуборд

  • 04:15 жінки, біг-ейр

Фрістайл

  • 04:24 жінки, слоуп-стайл

Гірськолижний спорт

  • 05:00 жінки, швидкісний спуск

Сноуборд

  • 07:45 чоловіки, біг-ейр

Біатлон

  • 08:30 чоловіки, 4х7.5 км, естафета

Ковзанярський спорт

  • 10:28 жінки, 2400 м, командні перегони переслідування
  • 10:47 чоловіки, 3200 м, командні перегони переслідування

Лижне двоборство

  • 13:00 чоловіки, великий трамплін + гонка 10 км

Бобслей

  • 14:15 чоловіки, екіпажі-двійки

Нагадаємо, що українці поки що не здобули жодної медалі в Китаї. Найкращим результатом є восьме місце Юлії Джими у спринтерській гонці з біатлону. Які місця займають наші спортсмени на Олімпіаді у Пекіні.

На 14 лютого у медальному заліку Олімпіади-2022 лідирує команда Норвегії. Вони завоювали найбільшу кількість як золотих медалей, і нагород загалом.