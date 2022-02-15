Що нас чекає на Олімпіаді у Пекіні 15 лютого / Фото: REUTERS
Визначати чемпіонів спортсмени почнуть вже о 4-й ранку по Києву у змаганнях зі сноуборду, а останнім нагороди розіграють чоловічі двійки у змаганнях з бобслею.
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Розклад медальних стартів 15 лютого на Олімпіаді-2022
Сноуборд
- 04:15 жінки, біг-ейр
Фрістайл
- 04:24 жінки, слоуп-стайл
Гірськолижний спорт
- 05:00 жінки, швидкісний спуск
Сноуборд
- 07:45 чоловіки, біг-ейр
Біатлон
- 08:30 чоловіки, 4х7.5 км, естафета
Ковзанярський спорт
- 10:28 жінки, 2400 м, командні перегони переслідування
- 10:47 чоловіки, 3200 м, командні перегони переслідування
Лижне двоборство
- 13:00 чоловіки, великий трамплін + гонка 10 км
Бобслей
- 14:15 чоловіки, екіпажі-двійки
Нагадаємо, що українці поки що не здобули жодної медалі в Китаї. Найкращим результатом є восьме місце Юлії Джими у спринтерській гонці з біатлону. Які місця займають наші спортсмени на Олімпіаді у Пекіні.
На 14 лютого у медальному заліку Олімпіади-2022 лідирує команда Норвегії. Вони завоювали найбільшу кількість як золотих медалей, і нагород загалом.