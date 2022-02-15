Що нас чекає на Олімпіаді у Пекіні 15 лютого / Фото: REUTERS

Визначати чемпіонів спортсмени почнуть вже о 4-й ранку по Києву у змаганнях зі сноуборду, а останнім нагороди розіграють чоловічі двійки у змаганнях з бобслею.

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Розклад медальних стартів 15 лютого на Олімпіаді-2022

Сноуборд

04:15 жінки, біг-ейр

Фрістайл

04:24 жінки, слоуп-стайл

Гірськолижний спорт

05:00 жінки, швидкісний спуск

Сноуборд

07:45 чоловіки, біг-ейр

Біатлон

08:30 чоловіки, 4х7.5 км, естафета

Ковзанярський спорт

10:28 жінки, 2400 м, командні перегони переслідування

10:47 чоловіки, 3200 м, командні перегони переслідування

Лижне двоборство

13:00 чоловіки, великий трамплін + гонка 10 км

Бобслей

14:15 чоловіки, екіпажі-двійки

Нагадаємо, що українці поки що не здобули жодної медалі в Китаї. Найкращим результатом є восьме місце Юлії Джими у спринтерській гонці з біатлону. Які місця займають наші спортсмени на Олімпіаді у Пекіні.

На 14 лютого у медальному заліку Олімпіади-2022 лідирує команда Норвегії. Вони завоювали найбільшу кількість як золотих медалей, і нагород загалом.