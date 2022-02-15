15 февраля 22:00
ПСЖ --
Реал --
15 февраля 22:00
Спортинг --
Манчестер Сити --
16 февраля 22:00
Интер --
Ливерпуль --
16 февраля 22:00
Зальцбург --
Бавария --
22 февраля 22:00
Вильярреал --
Ювентус --
22 февраля 22:00
Челси --
Лилль --
23 февраля 22:00
Атлетико --
Манчестер Юнайтед --
23 февраля 22:00
Бенфика --
Аякс --
15 февраля 22:15
Манчестер Юнайтед --
Брайтон --
17 февраля 19:45
Барселона --
Наполи --
17 февраля 22:00
Порту --
Лацио --
17 февраля 22:00
Аталанта --
Олимпиакос --
19 февраля 19:30
Манчестер Сити --
Тоттенхэм --
20 февраля 17:15
Валенсия --
Барселона --
20 февраля 18:30
Боруссия Д --
Боруссия М --
24 февраля 19:45
Лацио --
Порту --
24 февраля 19:45
Олимпиакос --
Аталанта --
24 февраля 22:00
Наполи --
Барселона --
25 февраля 14:00
Минай --
Заря --
26 февраля 14:00
Динамо --
Ингулец --
26 февраля 17:00
Металлист 1925 --
Шахтер --
26 февраля 19:30
Александрия --
Львов --
27 февраля 14:00
Ворскла --
Верес --
27 февраля 17:00
Днепр-1 --
Десна --
27 февраля 19:30
Черноморец --
Мариуполь --
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Рух --
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Расписание медальных стартов 15 февраля на Олимпиаде-2022

Александр Трикиша
15 февраля, 00:13
Во вторник, 15 февраля, на Олимпиаде-2022 в Пекине разыграют девять комплектов наград в восьми видах спорта. Расписание всех медальных стартов дня

Что нас ждет на Олимпиаде в Пекине 15 февраля / Фото: REUTERS

Определять чемпионов спортсмены начнут уже в 4 утра по Киеву в соревнованиях по сноуборду, а последним награды разыграют мужские двойки в соревнованиях по бобслею.

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Расписание медальных стартов 15 февраля на Олимпиаде-2022

Сноуборд

  • 04:15 женщины, биг-эйр

Фристайл

  • 04:24 женщины, слоуп-стайл

Горнолыжный спорт

  • 05:00 женщины, скоростной спуск

Сноуборд

  • 07:45 мужчины, биг-эйр

Биатлон

  • 08:30 мужчины, 4х7.5 км, эстафета

Конькобежный спорт

  • 10:28 женщины, 2400 м, командная гонка преследования
  • 10:47 мужчины, 3200 м, командная гонка преследования

Лыжное двоеборье

  • 13:00 мужчины, большой трамплин + гонка 10 км

Бобслей

  • 14:15 мужчины, экипажи-двойки

Напомним, что украинцы пока не завоевали ни одной медали в Китае. Лучшим результатом является восьмое место Юлии Джимы в спринтерской гонке по биатлону. Какие места занимают наши спортсмены на Олимпиаде в Пекине.

На 14 февраля в медальном зачете Олимпиады-2022 лидирует команда Норвегии. Они завоевали наибольшее количество как золотых медалей, так и наград в целом.