7 листопада 14:00
Інгулець --
Дніпро-1 --
7 листопада 17:00
Колос --
Шахтар --
7 листопада 17:00
Зоря --
Верес --
7 листопада 19:30
Львів --
Десна --
20 листопада 00:00
Чорноморець --
Динамо --
20 листопада 00:00
Шахтар --
Рух --
20 листопада 00:00
Львів --
Зоря --
20 листопада 00:00
Десна --
Колос --
20 листопада 00:00
Ворскла --
Маріуполь --
20 листопада 00:00
Дніпро-1 --
Олександрія --
20 листопада 00:00
Минай --
Інгулець --
20 листопада 00:00
Верес --
Металіст 1925 --
12 листопада 19:45
Італія --
Швейцарія --
13 листопада 14:00
Боснія і Герцеговина --
Фінляндія --
13 листопада 19:45
Франція --
Казахстан --
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Расизм за гол Динамо: скандал в українському футболі

Любомир Луканюк
7 листопада, 13:42
Бразильський нападник Ворскли Лукас Рангел заявив, що зазнав расистських образ у матчі Прем'єр-ліги

Рангел у матчі з Динамо / Фото: Офіційний сайт ФК "Ворскла"

Вчора Ворскла обіграла Динамо у матчі чемпіонату України – 2:1. Рахунок у полтавців відкрив Лукас Рангел.

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А після матчу бразильський легіонер поскаржився на расизм.

"Я постраждав від расизму. Мене ображали з трибун і один із футболістів. Усі ми люди, у нас є почуття, емоції. Але в глибині душі мені шкода тих людей, бо в них брудна душа і вони безумовно нещасні. Хай пробачить Бог цих поганих людей".

Але я прошу: давайте перестанемо ставитися до людей як до сміття через колір шкіри. Я чорний і пишаюся цим", – цитує Рангела сайт Lance.

Нагадаємо, що сьогодні у чемпіонаті України може змінитись лідер. Шахтар вийде на перше місце, якщо обіграє Колос. Ми ведемо онлайн-трансляцію матчу Колос – Шахтар.