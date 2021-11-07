Расизм за гол Динамо: скандал в українському футболі

Вчора Ворскла обіграла Динамо у матчі чемпіонату України – 2:1. Рахунок у полтавців відкрив Лукас Рангел.

А після матчу бразильський легіонер поскаржився на расизм.

"Я постраждав від расизму. Мене ображали з трибун і один із футболістів. Усі ми люди, у нас є почуття, емоції. Але в глибині душі мені шкода тих людей, бо в них брудна душа і вони безумовно нещасні. Хай пробачить Бог цих поганих людей".

Але я прошу: давайте перестанемо ставитися до людей як до сміття через колір шкіри. Я чорний і пишаюся цим", – цитує Рангела сайт Lance.