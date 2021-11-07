7 ноября 14:00
Ингулец --
Днепр-1 --
7 ноября 17:00
Колос --
Шахтер --
7 ноября 17:00
Заря --
Верес --
7 ноября 19:30
Львов --
Десна --
20 ноября 00:00
Черноморец --
Динамо --
20 ноября 00:00
Шахтер --
Рух --
20 ноября 00:00
Львов --
Заря --
20 ноября 00:00
Десна --
Колос --
20 ноября 00:00
Ворскла --
Мариуполь --
20 ноября 00:00
Днепр-1 --
Александрия --
20 ноября 00:00
Минай --
Ингулец --
20 ноября 00:00
Верес --
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Расизм за гол Динамо: скандал в украинском футболе

Любомир Луканюк
7 ноября, 13:42
Бразильский нападающий Ворсклы Лукас Рангел заявил, что подвергся расистским оскорблениям в матче Премьер-лиги

Рангел в матче с Динамо / Фото: Официальный сайт ФК "Ворскла"

Вчера Ворскла обыграла Динамо в матче чемпионата Украины – 2:1. Счет у полтавчан открыл Лукас Рангел.

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А после матча бразильский легионер пожаловался на расизм.

"Я пострадал от расизма. Меня оскорбляли с трибун и один из футболистов. Все мы люди, у нас есть чувства, эмоции. Но в глубине души мне жаль тех людей, потому что у них грязная душа и они определенно несчастны. Да простит Бог этих плохих людей.

Но я прошу: давайте перестанем относиться к людям как к мусору из-за цвета кожи. Я черный и горжусь этим", – цитирует Рангела сайт Lance.

Напомним, что сегодня в чемпионате Украины может смениться лидер. Шахтер выйдет на первое место если обыграет Колос. Мы ведем онлайн-трансляцию матча Колос – Шахтер.